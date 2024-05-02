Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Mayıs Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya
Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Mayıs Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya
Miles & Smiles kart sahiplerini mayıs ayında da birbirinden güzel avantajlar bekliyor!
Gelin bakalım bu ayın fırsatları nelermiş 👇
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1. Miles & Smiles sahipleri bu ay Beymen'den giyiniyor!
2. Kahve düşkünlerine özel kampanya!
3. Mayıs ayında eğlencenin tadını çıkarın!
4. Mayıs ayında ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayın!
5. Evini dekore etmek isteyenler için kaçırılmayacak fırsat!
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6. İstanbul'da konforlu bir ulaşıma hazır mısınız?
7. Zorlu PSM'de %25 indirim fırsatı ile mayıs ayında etkinliklere doymaya hazır olun!
8. Takip ettiğiniz etkinliklere indirimli bilet alma fırsatı sizleri bekliyor!
9. IKEA'da taksitli alışveriş imkanı!
10. Sanat düşkünlerini sevindirecek kampanya!
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