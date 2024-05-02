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Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Mayıs Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

etiket Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Mayıs Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 14:01

Miles & Smiles kart sahiplerini mayıs ayında da birbirinden güzel avantajlar bekliyor!

Gelin bakalım bu ayın fırsatları nelermiş 👇

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1. Miles & Smiles sahipleri bu ay Beymen'den giyiniyor!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızı Masterpass’e kaydedin, kayıt sonrasında Beymen.com ve Beymen uygulamasından yapacağınız alışverişlerinizde seçili ürünlerde %35’a varan indirim imkanından faydalanın!

2. Kahve düşkünlerine özel kampanya!

Mayıs ayının tadını dışarda çıkarmak isteyenler için kaçırılmayacak kampanya! Starbucks mobil uygulaması üzerinden, yapacağınız 250 TL ve üzeri yüklemelerde 5 ⭐ hediye!

3. Mayıs ayında eğlencenin tadını çıkarın!

Miles&Smiles kredi kartınızla Passo (www.passo.com.tr) internet sitesi ve Passo mobil uygulamasından “Mastercard ile %10 İndirim!” kampanyasını seçerek yapacağınız bilet alımlarında, bilet bedelinde geçerli %10 indirim imkanından faydalanın!

4. Mayıs ayında ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayın!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızı Masterpass’e kaydedin, kayıt sonrasında Trendyol'dan yapacağınız 500 TL ve üzeri alışverişinize 200 TL indirim kuponu kazanma fırsatı yakalayın!

5. Evini dekore etmek isteyenler için kaçırılmayacak fırsat!

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızı Masterpass’e kaydedin, kayıt sonrasında Ikea.com.tr’den yapacağınız 2.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 200 TL indirim kazanın!

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6. İstanbul'da konforlu bir ulaşıma hazır mısınız?

Miles&Smiles kredi kartınızla Galataport İstanbul deniz dolmuşlarındaki ödeme paneli üzerinden yapacağınız ödemelerde bilet bedeli üzerinden %50 indirim kazanma imkanı sizleri bekliyor!

7. Zorlu PSM'de %25 indirim fırsatı ile mayıs ayında etkinliklere doymaya hazır olun!

Miles&Smiles kredi kartınızla Passo (www.passo.com.tr) internet sitesi ve Passo mobil uygulamasından “Mastercard ile %25 İndirim!” kampanyasını seçerek yapacağınız bilet alımlarında %25 indirim avantajından yararlanın!

8. Takip ettiğiniz etkinliklere indirimli bilet alma fırsatı sizleri bekliyor!

Kampanya kapsamında, Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartları ile www.mobilet.com ve uygulamasında seçili etkinliklerde %30'a varan indirim avantajından yararlanın!

9. IKEA'da taksitli alışveriş imkanı!

Miles&Smiles kredi kartınızla IKEA'dan 'IKEA Aile Kart' kullanarak yapacağınız 2500 TL ve üzeri alışverişlerinizde peşin fiyatına 6 taksit fırsatı sizleri bekliyor!

10. Sanat düşkünlerini sevindirecek kampanya!

Her cuma, Mastercard kartınızla yapacağınız İstanbul Modern Sanat Müzesi giriş bileti alımlarında %50 indirimden yararlanın!

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