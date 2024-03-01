Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Mart Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya
Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Mart Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya
Miles & Smiles kart sahipleri Mart ayında da kaçırılmayacak fırsatlara sahip oluyor! İşte mutlaka yararlanmanız gereken birbirinden özel kampanyalar 👇
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1. Online alışveriş bağımlılarına müjde! 😍
2. O çok beğendiğiniz mobilyaya 6 taksitle sahip olun!
3. Yurt dışındayken harcamalarınızı düşünmeyin!
4. Amazon'dan dilediğiniz kadar alışveriş yapın!
5. Belki de ev dekorasyonunuzu yenileme vakti gelmiştir 🤔
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6. Siz rahat rahat alışveriş yapın diye müthiş bir taksit kampanyası daha!
7. Sanattan ayrı kalamayanlar için 👇
8. Giyim alışverişi yapmaya doyamıyorsanız o halde bu kampanya tam size göre!
9. Mart ayında unutulmaz bir performans izlemek ister misiniz?
10. Tarzınızı öne çıkaracak bir kampanya!
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