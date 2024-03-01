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Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Mart Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

etiket Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Mart Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 14:02

Miles & Smiles kart sahipleri Mart ayında da kaçırılmayacak fırsatlara sahip oluyor! İşte mutlaka yararlanmanız gereken birbirinden özel kampanyalar 👇

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1. Online alışveriş bağımlılarına müjde! 😍

Miles&Smiles QNB Finansbank kredi kartınızı Masterpass’e kaydedin, kayıt sonrasında Trendyol'dan yapacağınız 500 TL ve üzeri alışverişinize 100 TL indirim kuponu kazanın!

2. O çok beğendiğiniz mobilyaya 6 taksitle sahip olun!

2. O çok beğendiğiniz mobilyaya 6 taksitle sahip olun!

QNB Finansbak Kredi kartınızla IKEA'dan IKEA Aile Kart kullanarak yapacağınız 2500 TL ve üzeri alışverişlerinizde peşin fiyatına 6 taksit fırsatı! İşte güzel haber diye buna denir! 😍

3. Yurt dışındayken harcamalarınızı düşünmeyin!

Giyimden restorana, araç kiralamadan konaklamaya, yurt dışında 100’den fazla markada indirim ayrıcalığından faydalanmak için Mastercard logolu Miles & Smiles QNB Finansbank kartlarınızı kullanmanız yeterli.

4. Amazon'dan dilediğiniz kadar alışveriş yapın!

Mart ayında Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Amazon'dan yapacağınız alışverişlerinize peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın!

5. Belki de ev dekorasyonunuzu yenileme vakti gelmiştir 🤔

5. Belki de ev dekorasyonunuzu yenileme vakti gelmiştir 🤔

İşte kaçırılmayacak bir taksit fırsatı daha! Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınız ile Bauhaus'ta QNB Finansbank POS’larından yapacağınız 100 TL üzeri alışverişlerinize peşin fiyatına 7 taksit fırsatı sizleri bekliyor!

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6. Siz rahat rahat alışveriş yapın diye müthiş bir taksit kampanyası daha!

Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Hepsiburada'dan yapacağınız 3.000 TL ve üzeri alışverişlerinize peşin fiyatına 3 taksit avantajını kaçırmayın!

7. Sanattan ayrı kalamayanlar için 👇

7. Sanattan ayrı kalamayanlar için 👇

Sene sonuna kadar her cuma, Mastercard kartınızla yapacağınız İstanbul Modern Sanat Müzesi giriş bileti alımlarında %50 indirimden yararlanın!

8. Giyim alışverişi yapmaya doyamıyorsanız o halde bu kampanya tam size göre!

Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla QNB Finansbank POS’larından 500 TL ve üzeri yapılacak kuyum, kozmetik ve hediye kartı/çeki hariç 2 - 10 arası taksitli alışverişlerde, üye işyerinin sunduğu taksit adeti üzerine kart kart sahibinin isteği doğrultusunda +2 taksit uygulanacaktır.

9. Mart ayında unutulmaz bir performans izlemek ister misiniz?

Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Passo (www.passo.com.tr) internet sitesi ve Passo mobil uygulamasından “Mastercard ile %25 İndirim!” kampanyasını seçerek yapacağınız bilet alımlarında, bilet bedelinde geçerli %25 indirim imkanından faydalanmayı unutmayın!

10. Tarzınızı öne çıkaracak bir kampanya!

Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Nocturne yapacağınız alışverişlerinize 7 taksit fırsatı! O zaman alışveriş başlasın! 😍

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