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Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Haziran Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

etiket Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Haziran Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 14:01

Miles & Smiles kart sahiplerinin yüzü haziran ayında da gülüyor! Haziran ayına özel bu kampanyaları kaçırmamak için hemen Miles & Smiles kartınızı kullanmaya başlayın ve avantajların tadını çıkarın! İşte detaylar 👇

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1. Haziran ayında ekstra mil kazanmaya ne dersiniz?

Kampanya kapsamında, QNB Finansbank Miles & Smiles kredi kartlarınızla MaxMara mağazalarından tek seferde yapacağınız 25.000 TL ve üzeri ilk alışverişinizde ekstra 5.000 Mil kazanabilirsiniz.

2. Online alışverişlerinizde 200 TL indirim fırsatı!

QNB Finansbank Miles & Smiles kredi kartınızı Masterpass’e kaydedin, sonrasında Trendyol'dan yapacağınız 500 TL ve üzeri alışverişinize 200 TL indirim kuponu kazanın!

3. Alışveriş listelerinizi güncelleme zamanı!

Amazon alışverişlerinizde 6 taksit fırsatı! QNB Finansbank Miles & Smiles kredi kartınızla Amazon'dan yapacağınız 6.000 TL ve üzeri alışverişlerinize peşin fiyatına 6 taksit sizleri bekliyor!

4. Haziran ayında millere doyacaksınız!

Kampanya kapsamında, QNB Finansbank Miles & Smiles kredi kartınızla DSG Outlet mağazalarından tek seferde yapacağınız 6.000 TL ve üzeri ilk alışverişinizde ekstra 1.200 Mil kazanma fırsatını kaçırmayın!

5. Haziran ayında gardırobunuzu yenileyin!

QNB Finansbank Miles & Smiles kredi kartınızı Masterpass’e kaydedin, sonrasında  Beymen.com ve Beymen uygulamasından yapacağınız alışverişlerinizde seçili ürünlerde %40’a varan indirim imkanından faydalanın!

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6. Yaz konserlerine hazır mısınız? 🎶

Kampanya kapsamında, Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartları ile www.mobilet.com ve uygulamasında seçili etkinliklerde %30'a varan indirim avantajı!

7. Miles & Smiles sahipleri ulaşımı dert etmiyor! 😎

Silver logolu Mastercard debit veya QNB Finansbank Miles & Smiles kredi kartınız ile Uber Taksi’yle Türkiye'de MCSILVER40 promosyon kodunu kullanarak yapacağınız 3 yolculuğunuzda 100 TL’ye varan %40 indirim kazanma imkanı haziran ayında sizleri bekliyor!

8. Evinizin ihtiyaçlarını kolayca satın alın!

QNB Finansbank Miles & Smiles kredi kartınızla IKEA'dan IKEA Aile Kart kullanarak yapacağınız 2500 TL ve üzeri alışverişlerinizde peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın!

9. Bütçenizi zorlamadan alışveriş yapmanın keyfini çıkarın!

Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Hepsiburada'dan yapacağınız 3.000 TL ve üzeri alışverişlerinize peşin fiyatına 3 taksit fırsatı sizleri bekliyor!

10. Yazın tadını çıkarmaya hazır olun!

Haziran ayında, QNB Finansbank Miles & Smiles kredi kartınızla Passo (www.passo.com.tr) internet sitesi ve Passo mobil uygulamasından “Mastercard ile %25 İndirim!” kampanyasını seçerek yapacağınız bilet alımlarında, bilet bedelinde geçerli %25 indirim imkanından faydalanmayı unutmayın!

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