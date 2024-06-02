Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Haziran Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya
Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Haziran Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya
Miles & Smiles kart sahiplerinin yüzü haziran ayında da gülüyor! Haziran ayına özel bu kampanyaları kaçırmamak için hemen Miles & Smiles kartınızı kullanmaya başlayın ve avantajların tadını çıkarın! İşte detaylar 👇
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1. Haziran ayında ekstra mil kazanmaya ne dersiniz?
2. Online alışverişlerinizde 200 TL indirim fırsatı!
3. Alışveriş listelerinizi güncelleme zamanı!
4. Haziran ayında millere doyacaksınız!
5. Haziran ayında gardırobunuzu yenileyin!
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