Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Eylül Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya
Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Eylül Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya
Birbirinden eğlenceli kampanyalarla eylül ayı boyunca Miles & Smiles kartınızın avantajlarını doyasıya yaşayın! Detaylar içeriğimizde. 👇
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1. Yurt dışı seyahatlerinizin tadını çıkarın!
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2. Ne ihtiyacınız varsa almanın tam zamanı!
3. Sonbahar etkinliklerini kaçırmayın!
4. Uzun zamandır favorilerinde olan o ürünü almak istemez misin?
5. Beklediğiniz o film sonunda vizyona girdiyse bu kampanya tam size göre!
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