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Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Eylül Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

etiket Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Eylül Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 14:01

Birbirinden eğlenceli kampanyalarla eylül ayı boyunca Miles & Smiles kartınızın avantajlarını doyasıya yaşayın! Detaylar içeriğimizde. 👇

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1. Yurt dışı seyahatlerinizin tadını çıkarın!

Yurt dışında; giyimden restorana, araç kiralamadan konaklamaya, 100’den fazla markada indirim ayrıcalığından faydalanmak için Mastercard logolu Miles & Smiles QNB Finansbank kartlarınızı kullanmanız yeterli!

2. Ne ihtiyacınız varsa almanın tam zamanı!

Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Amazon'dan yapacağınız 6.000 TL ve üzeri alışverişlerinize peşin fiyatına 6 taksit fırsatı sizleri bekliyor!

3. Sonbahar etkinliklerini kaçırmayın!

Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Passo (www.passo.com.tr) internet sitesi ve Passo mobil uygulamasından “Mastercard ile %25 İndirim!” kampanyasını seçerek yapacağınız bilet alımlarında, bilet bedelinde geçerli %25 indirim imkanından faydalanmayı unutmayın!

4. Uzun zamandır favorilerinde olan o ürünü almak istemez misin?

Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Trendyol'dan yapacağınız 750 TL ve üzeri alışverişlerinizde peşin fiyatına 3 taksit fırsatını kaçırmayın!

5. Beklediğiniz o film sonunda vizyona girdiyse bu kampanya tam size göre!

Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartları ile www.mobilet.com ve uygulamasında seçili etkinliklerde %35’e varan indirim fırsatı sizi bekliyor!

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6. Aylardır almak istediklerinizi eylül ayında alıyorsunuz!

Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Hepsiburada'dan yapacağınız 3.000 TL ve üzeri alışverişlerinize peşin fiyatına 3 taksit fırsatı!

7. Sanattan vazgeçemeyenler için kaçırılmayacak kampanya!

Cuma günleri saat 18.00-20.00 saatleri arasında, Mastercard logolu banka, kredi kartı ve ön ödemeli kartlardan herhangi biri ile yapacağınız İstanbul Modern Sanat Müzesi giriş bileti alımlarında 50% indirimden faydalanmayı unutmayın!

8. Evinizde değişiklik yapma zamanı gelmedi mi?

Miles & Smiles QNB Finansbank Kredi kartınızla IKEA'dan IKEA Aile Kart kullanarak yapacağınız 2500 TL ve üzeri alışverişlerinizde peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın!

9. Mutfak ihtiyaçlarınızı tamamlamanın tam zamanı!

Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Enplus'ta QNB Finansbank POS'larından yapacağınız alışverişlerinizde peşin fiyatına 4 taksit fırsatı!

10. Şık bir restoranda harika bir akşam yemeğine ne dersiniz?

Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınız ile Michelin yıldızlı Arkestra Restoran’da, cuma günleri yapacağınız ödemelerinizde %20 indirim imkanını kaçırmayın!

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