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Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Ağustos Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

etiket Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Ağustos Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 14:01

Miles & Smiles kart sahipleri ağustos ayında da yine çok şanslı! İşte kaçırılmaması gereken o fırsatlar 👇

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1. Kahve keyfiniz yurt dışında yarım kalmasın!

Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınız ile tek seferde yapacağınız 150€ ve üzeri yurt dışı restoran ve kafe ödemenizde 10€ para iadesi kazanın!

2. Ağustos ayında leziz bir akşam yemeğinin tadını çıkarın!

Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınız ile Michelin yıldızlı Arkestra Restoran’da, Cuma günleri yapacağınız ödemelerinizde %20 indirim imkanından faydalanın!

3. Hop ile kolay ve hızlı ulaşım keyfi, ağustos ayında sizleri bekliyor!

Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınızı Masterpass’e kaydedin, kayıt sonrasında hafta sonları açılış ücreti ödemeden hop ile sürüşlerini gerçekleştirme fırsatını kaçırmayın!

4. Amazon alışverişlerinizde kaçırılmayacak fırsat!

İhtiyaçlarınızı ertelemeyin! Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Amazon'dan yapacağınız 6.000 TL ve üzeri alışverişlerinize peşin fiyatına 6 taksit fırsatı sizleri bekliyor!

5. Yurt dışı seyahatlerinizi ertelemeyin!

Mastercard logolu Miles & Smiles QNB Finansbank kartlarınız ile yurt dışında da çok ayrıcalıklısınız. Amerika'dan Japonya'ya pek çok ülkede birbirinden farklı markalarda indirim ve ücret iadesi avantajları sizleri bekliyor!

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6. Taksit avantajları ağustos ayında da devam ediyor!

Tüm ihtiyaçlarınızı almanın tam zamanı! Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Hepsiburada'dan yapacağınız 3.000 TL ve üzeri alışverişlerinize peşin fiyatına 3 taksit fırsatı!

7. E ağustos ayında eğlenmeyelim mi?

Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Passo (www.passo.com.tr) internet sitesi ve Passo mobil uygulamasından “Mastercard ile %25 İndirim!” kampanyasını seçerek yapacağınız bilet alımlarında, bilet bedelinde geçerli %25 indirim imkanından faydalanmayı unutmayın!

8. Alışveriş meraklılarını sevindiren bir kampanya daha!

Satın almak için beklettiğiniz ürünler için kaçırılmayacak bir fırsat! Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartınızla Trendyol'dan yapacağınız 750 TL ve üzeri alışverişlerinizde peşin fiyatına 3 taksit!

9. Yazın en eğlenceli etkinliklerinin tadını çıkarma zamanı!

Kampanya kapsamında, Miles & Smiles QNB Finansbank kredi kartları ile www.mobilet.com ve uygulamasında seçili etkinliklerde %30 'a varan ve tüm KerkiSolfej konserlerinde %35 indirim avantajından faydalanın!

10. Evinizin ihtiyaçları için doğru zamanlama!

Evini dekore etmek isteyenler için kaçmaz fırsat! Miles & Smiles QNB Finansbank Kredi kartınızla IKEA'dan IKEA Aile Kart kullanarak yapacağınız 2500 TL ve üzeri alışverişlerinizde peşin fiyatına 6 taksit fırsatı!

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