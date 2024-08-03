Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Ağustos Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya
Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Ağustos Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya
Miles & Smiles kart sahipleri ağustos ayında da yine çok şanslı! İşte kaçırılmaması gereken o fırsatlar 👇
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1. Kahve keyfiniz yurt dışında yarım kalmasın!
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2. Ağustos ayında leziz bir akşam yemeğinin tadını çıkarın!
3. Hop ile kolay ve hızlı ulaşım keyfi, ağustos ayında sizleri bekliyor!
4. Amazon alışverişlerinizde kaçırılmayacak fırsat!
5. Yurt dışı seyahatlerinizi ertelemeyin!
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