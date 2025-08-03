Microsoft ve OpenAI, En Riskli ve En Risksiz Meslekleri Yayınladı!

Microsoft ve OpenAI, Yapay Zekadan Etkilenecek En Yüksek ve En düşük Risk Taşıyan 80 İşi/Mesleği Yayınladı!

20 ülkedeki 2 milyon iş ilanı değerlendirilerek yapılan araştırma, LLM (Büyük Dil Modeli) teknolojilerinin hangi meslekleri nasıl etkilediğine dair son derece gerçekçi ve gelecekçi bir rapor olarak yayınlandı.

Artık apaçık ortada. Yapay Zeka, bazı işleri ışık hızında silmeye hazırlanırken bazı meslekler ise aksine daha da vazgeçilmez hale geliyor.