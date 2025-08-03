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Microsoft ve OpenAI, En Riskli ve En Risksiz Meslekleri Yayınladı!

etiket Microsoft ve OpenAI, En Riskli ve En Risksiz Meslekleri Yayınladı!

Ufuk Tarhan
Ufuk Tarhan - yazio
03.08.2025 - 14:15

Microsoft ve OpenAI, Yapay Zekadan Etkilenecek En Yüksek ve En düşük Risk Taşıyan 80 İşi/Mesleği Yayınladı! 

20 ülkedeki 2 milyon iş ilanı değerlendirilerek yapılan araştırma, LLM (Büyük Dil Modeli) teknolojilerinin hangi meslekleri nasıl etkilediğine dair son derece gerçekçi ve gelecekçi bir rapor olarak yayınlandı. 

Artık apaçık ortada. Yapay Zeka, bazı işleri ışık hızında silmeye hazırlanırken bazı meslekler ise aksine daha da vazgeçilmez hale geliyor.

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Aşağıda tamamını göreceğiniz listeler, iş dünyasına ve gençlere hem umut verir hem de uyarır nitelikte.

Aşağıda tamamını göreceğiniz listeler, iş dünyasına ve gençlere hem umut verir hem de uyarır nitelikte.

Dikkatle incelenmesinde yarar var! Bakın bakalım, yapay zeka dalgası işinizi yutacak mı, güçlendirecek mi? 

Ya da tam mesleğinizi seçerken size faydası olacak mı?

YZ’nın en çok etkileyeceği, insanın yerini alacağı işler ve meslekler:

YZ’nın en çok etkileyeceği, insanın yerini alacağı işler ve meslekler:

  • Tercümanlar ve Çevirmenler (Interpreters and Translators)

  • Yolcu Görevlileri (Passenger Attendants)

  • Hizmet Satış Temsilcileri (Sales Representatives of Services)

  • Yazarlar ve Müellifler (Writers and Authors)

  • Müşteri Hizmetleri Temsilcileri (Customer Service Representatives)

  • CNC Takım Programcıları (CNC Tool Programmers)

  • Telefon Operatörleri (Telephone Operators)

  • Bilet Acenteleri ve Seyahat Memurları (Ticket Agents and Travel Clerks)

  • Radyo Programcıları ve DJ'leri (Broadcast Announcers and Radio)

  • Aracı Kurum Çalışanları (Brokerage Clerks)

  • Çiftlik ve Ev Yönetimi Eğitmenleri (Farm and Home Management Educators)

  • Tele Pazarlamacılar (Telemarketers)

  • Konsiyerjler (Concierges)

  • Tarihçiler (Historians)

  • Siyaset Bilimciler (Political Scientists)

  • Haber Analistleri, Muhabirler, Gazeteciler (News Analysts, Reporters, Journalists)

  • Matematikçiler (Mathematicians)

  • Teknik Yazarlar (Technical Writers)

  • Düzelticiler ve Kopya İşaretleyicileri (Proofreaders and Copy Markers)

  • Ev Sahipleri ve Hostesler (Hosts and Hostesses)

  • Editörler (Editors)

  • İşletme Öğretmenleri, Lise Sonrası (Business Teachers, Postsecondary)

  • Halkla İlişkiler Uzmanları (Public Relations Specialists)

  • Demo Yapanlar ve Ürün Tanıtımcıları (Demonstrators and Product Promoters)

  • Reklam Satış Temsilcileri (Advertising Sales Agents)

  • Yeni Hesap Açma Memurları (New Accounts Clerks) - Rutin Büro ve Kayıt İşleri

  • İstatistik Asistanları (Statistical Assistants)

  • Gişe ve Kiralama Memurları (Counter and Rental Clerks)

  • Veri Bilimcileri (Data Scientists)

  • Kişisel Finans Danışmanları, Mali Müşavirler (Personal Financial Advisors)

  • Arşivciler (Archivists)

  • Ekonomi Öğretmenleri, Lise Sonrası (Economics Teachers, Postsecondary)

  • Web Geliştiricileri (Web Developers)

  • Yönetim Analistleri (Management Analysts)

  • Coğrafyacılar (Geographers)

  • Modeller (Models)

  • Pazar Araştırması Analistleri (Market Research Analysts)

  • Kamu Güvenliği Telekomünikasyoncuları (Public Safety Telecommunicators)

  • Santral Operatörleri (Switchboard Operators)

  • Kütüphanecilik Öğretim Üyeleri (Library Science Teachers)

YZ’dan en az etkilenme olasılığı yüksek işler ve meslekler:

YZ’dan en az etkilenme olasılığı yüksek işler ve meslekler:

  • Flebotomistler (Phlebotomists) – Kan Alma Uzmanları 

  • Hasta, Yaşlı ve Çocuk Bakıcıları (Nursing Assistants) - %100 Fiziksel Temas Gerektiren İşler

  • Tehlikeli Madde Kaldırma İşçileri (Hazardous Materials Removal Workers)

  • Boyacı Yardımcıları, Sıvacılar (Helpers–Painters, Plasterers)

  • Mumyacılar (Embalmers) -- Cenaze Hazırlık Uzmanı 

  • Tesis ve Sistem Operatörleri, Diğer Tüm Çalışanlar (Plant and System Operators, All Other)

  • Ağız, Çene ve Yüz Cerrahları (Oral and Maxillofacial Surgeons)

  • Otomotiv Cam Montajcıları ve Tamircileri (Automotive Glass Installers and Repairers)

  • Gemi Mühendisleri (Ship Engineers)

  • Lastik Tamircileri ve Değiştiricileri (Tire Repairers and Changers)

  • Protez Uzmanları (Prosthodontists)

  • Üretim İşçisi Yardımcıları (Helpers–Production Workers)

  • Karayolu Bakım İşçileri (Highway Maintenance Workers)

  • Tıbbi Ekipman Hazırlayıcıları (Medical Equipment Preparers)

  • Paketleme ve Dolum Makinesi Operatörü (Packaging and Filling Machine)

  • Makine Besleyicileri ve Taşıyıcıları (Machine Feeders and Offbearers)

  • Aşçılar ve Mutfak Personeli (Cooks) - Elle Pişirme ve Hazırlık İşleri

  • Çimento Ustaları ve Beton Perdahçıları (Cement Masons and Concrete Finishers)

  • İtfaiye Amiri (Supervisors of Firefighters)

  • Endüstriyel Kamyon ve Traktör Operatörleri (Industrial Truck and Tractor Operators)

  • Göz Teknisyenleri (Ophthalmic Medical Technicians)

  • Masaj Terapistleri (Massage Therapists)

  • Cerrahi Asistanlar (Surgical Assistants)

  • Lastik Ustaları (Tire Builders)

  • Çatı Ustaları (Helpers–Roofers)

  • Gaz Kompresörü ve Benzin Pompa İstasyonu Operatörü (Gas Compressor and Gas Pumping Station Op.)

  • Çatı Ustaları (Roofers)

  • Petrol ve Gaz İşçileri (Roustabouts, Oil and Gas)

  • Hizmetçiler ve Temizlikçiler (Maids and Housekeeping Cleaners)

  • Yol Döşeme, Yüzey Kaplama ve Sıkıştırma Ekipmanı Operatörü (Paving, Surfacing, and Tamping Equipment Op.)

  • Odun Kesme Ekipmanı Operatörleri (Logging Equipment Operators)

  • Motorlu Tekne Operatörleri (Motorboat Operators)

  • Hastane Temizlik ve Düzen Görevlileri (Orderlies) - Fiziksel Temizlik ve Hasta Taşıma

  • Zemin Zımparalama ve Perdahlama Makineleri (Floor Sanders and Finishers)

  • Kazık Çakma Operatörleri (Pile Driver Operators)

  • Demiryolu Döşeme ve Bakım Ekipmanı Operatörü (Rail-Track Laying and Maintenance Equip. Op)

  • Dökümhane Kalıp ve Maça Üreticileri (Foundry Mold and Coremakers)

  • Su Arıtma Tesisi ve Sistem Operatörü (Water Treatment Plant and System Op.)

  • Köprü ve Kanal Açma Operatörleri (Bridge and Lock Tenders)

  • Tarak Operatörleri – Su ve Taban Temizleme, Tarama Operatörü  (Dredge Operators)

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Bu listeler, bize çok net bir mesaj veriyor: Eğer işiniz rutin, tekrarlayan ve tahmin edilebilir ise, yapay zekanın "merhaba" demesi an meselesi.

Bu listeler, bize çok net bir mesaj veriyor: Eğer işiniz rutin, tekrarlayan ve tahmin edilebilir ise, yapay zekanın "merhaba" demesi an meselesi.

Öte yandan, insan dokunuşunun, duygusal zekanın, stratejik analizin ve karmaşık fiziksel becerilerin önemi katlanarak artacak. 

Yani, fiziksel temas gerektiren, insanlarla, canlılarla derin bağ kuranlar, hastaya, canlıya dokunanlar ya da beklenmedik problemleri anında çözenler, YZ çağının vazgeçilmezleri olacak. 

Bir nevi, robotların bizi koltuğumuzdan ettiği meslekler yerine, daha insan, doğa odaklı ve gerçek dünya becerisi gerektiren alanlara yöneleceğiz.

Tekrar tekrar okuyun, yayın ve çevrenizle tartışın. Mentorunuza danışın. 

Belki de bu, kariyerinizi yeniden şekillendirmek için ihtiyacınız olan o kıvılcımdır?

Kolay gelsin, bol şans!

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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