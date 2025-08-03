Microsoft ve OpenAI, En Riskli ve En Risksiz Meslekleri Yayınladı!
Microsoft ve OpenAI, Yapay Zekadan Etkilenecek En Yüksek ve En düşük Risk Taşıyan 80 İşi/Mesleği Yayınladı!
20 ülkedeki 2 milyon iş ilanı değerlendirilerek yapılan araştırma, LLM (Büyük Dil Modeli) teknolojilerinin hangi meslekleri nasıl etkilediğine dair son derece gerçekçi ve gelecekçi bir rapor olarak yayınlandı.
Artık apaçık ortada. Yapay Zeka, bazı işleri ışık hızında silmeye hazırlanırken bazı meslekler ise aksine daha da vazgeçilmez hale geliyor.
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Aşağıda tamamını göreceğiniz listeler, iş dünyasına ve gençlere hem umut verir hem de uyarır nitelikte.
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YZ’nın en çok etkileyeceği, insanın yerini alacağı işler ve meslekler:
YZ’dan en az etkilenme olasılığı yüksek işler ve meslekler:
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Bu listeler, bize çok net bir mesaj veriyor: Eğer işiniz rutin, tekrarlayan ve tahmin edilebilir ise, yapay zekanın "merhaba" demesi an meselesi.
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