MHP’nin Adayları Belli Oldu: 16 İlden Aday Çıkardılar
MHP’nin Adayları Belli Oldu: 16 İlden Aday Çıkardılar
AK Parti ile birikte Cumhur İttifakı’nda bulunan MHP, 2’si büyükşehir olmak üzere toplam 16 ilden belediye başkanlığı için aday gösterdi.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde 14 il ve 41 büyükşehir ilçe belediyesi adayını açıkladı.
Buna göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Serdar Soydan yarışacak.
Amasya'da Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili, Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Hamdi Doğan, Osmaniye'de İbrahim Çenet aday gösterildi.
MHP'nin adayları sıralı listesi 👇
MHP'nin 30 büyükşehir ve 29 ilde Cumhur İttifakı ile yerel seçimler için işbirliği yapması bekleniyor.
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