Görüş Bildir
Haberler
Gündem
MHP’nin Adayları Belli Oldu: 16 İlden Aday Çıkardılar

MHP’nin Adayları Belli Oldu: 16 İlden Aday Çıkardılar

MHP
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.01.2024 - 17:13

AK Parti ile birikte Cumhur İttifakı’nda bulunan MHP, 2’si büyükşehir olmak üzere toplam 16 ilden belediye başkanlığı için aday gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde 14 il ve 41 büyükşehir ilçe belediyesi adayını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde 14 il ve 41 büyükşehir ilçe belediyesi adayını açıkladı.

Buna göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Serdar Soydan yarışacak.

Buna göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Serdar Soydan yarışacak.

Amasya'da Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili, Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Hamdi Doğan, Osmaniye'de İbrahim Çenet aday gösterildi.

Amasya'da Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili, Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Hamdi Doğan, Osmaniye'de İbrahim Çenet aday gösterildi.

MHP'nin adayları sıralı listesi 👇

MHP'nin adayları sıralı listesi 👇

MHP'nin 30 büyükşehir ve 29 ilde Cumhur İttifakı ile yerel seçimler için işbirliği yapması bekleniyor.

MHP'nin 30 büyükşehir ve 29 ilde Cumhur İttifakı ile yerel seçimler için işbirliği yapması bekleniyor.

Bu haber de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?