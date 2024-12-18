MHP’li Celal Adan İzin Verdi DEM Parti Milletvekili Ayşegül Doğan Meclis’i Kürtçe Selamladı
MHP’li Celal Adan İzin Verdi DEM Parti Milletvekili Ayşegül Doğan Meclis’i Kürtçe Selamladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 2025 yılı bütçe görüşmelerinde dikkat çeken anlara bir yenisi daha eklendi. DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, oturumu yöneten MHP’li Celal Adan’dan izin alarak Kürtçe selam verdi. Doğan, 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a kendi ana dilimde hoşgeldiniz diyebiliyor muyuz' diye sordu.
MHP’li Adan ise “ Tabi buyurun” yanıtını verdi. DEM Partili vekil Kürtçe “Hun be xer hatîn” (Hoş geldiniz)” diyerek Meclis’i Kürtçe selamladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TBMM'de gerçekleşen 2025 yılı bütçe görüşmeleri, zaman zaman vekiller arasındaki yükselen tansiyonla devam ederken, yine dikkat çeken bir an yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DEM Partili Milletvekili Ayşegül Doğan, konuşmasına Kürtçe selam vererek başladı. Doğan, bu selamı vermeden önce oturumu yöneten MHP'li Celal Adan'a sordu.
Doğan, Adan'a "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a kendi ana dilimde 'hoş geldiniz' diyebiliyor muyuz?" sorusunu yöneltti. Adan ise bu soruya "Tabi tabi buyurun" yanıtını verdi.
Doğan ise bu iznin ardından “Hoş geldiniz” anlamına gelen "Hûn bi xêr hatin" sözleriyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı ve TBMM'yi selamladı.
O anlar kameralara böyle yansıdı👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
yarın da apoyu çıkartın kürsüye. zaten amacınız o. yol yapıyorsunuz.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.