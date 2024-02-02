MG Fiyat Listesi Şubat 2024: MG ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatlar

Büyük Britanya'nın otomotiv dünyasındaki öne çıkan markalarından MG, Şubat 2024 fiyat listesini duyurdu. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren ve popülerliği her geçen gün artan şirket, yeni ay ile birlikte bazı modellerinin fiyatlarını yükseltmeye karar verdi. Otomobil severlerin en çok tercih ettiği modeller arasında yer alan MG4, ZS ve HS'nin en güncel fiyatları büyük bir merakla bekleniyordu. İşte, MG'nin Şubat 2024 tarihine ait güncel fiyat listesi.