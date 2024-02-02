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MG Fiyat Listesi Şubat 2024: MG ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatlar

MG Fiyat Listesi Şubat 2024: MG ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
02.02.2024 - 11:40

Büyük Britanya'nın otomotiv dünyasındaki öne çıkan markalarından MG, Şubat 2024 fiyat listesini duyurdu. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren ve popülerliği her geçen gün artan şirket, yeni ay ile birlikte bazı modellerinin fiyatlarını yükseltmeye karar verdi. Otomobil severlerin en çok tercih ettiği modeller arasında yer alan MG4, ZS ve HS'nin en güncel fiyatları büyük bir merakla bekleniyordu. İşte, MG'nin Şubat 2024 tarihine ait güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/tr/
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MG fiyat listesi

MG fiyat listesi

Ocak ayında 1 milyon 19 bin liradan listelenen ZS Comfort 1.5 MT, bu ay yine aynı fiyattan satışa sunuldu. Markanın diğer modellerinde ise fiyat artışı gözlemlendi. HS, 30 bin lira zamlandı. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

MG ZS fiyat listesi Şubat 2024

MG ZS fiyat listesi Şubat 2024

  • ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 PS - 1.019.000 TL

  • ZS Comfort 1.0 AT Benzin 111 PS - 1.219.000 TL

  • ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS - 1.309.000 TL

  • ZS EV Luxury %100 Elektrik 156 PS 72.6 kWsa - 1.799.000 TL

MG HS fiyat listesi Şubat 2024

MG HS fiyat listesi Şubat 2024

  • HS Comfort 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.499.000 TL

  • HS Luxury 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.619.000 TL

  • E- HS PHEV Luxury Plug-in-Hibrit 258 PS 16.6 kWsa 2.159.000 TL

MG MG4 fiyat listesi Şubat 2024

MG MG4 fiyat listesi Şubat 2024

  • MG4 Electric Comfort %100 Elektrik 170 PS 51 kWsa - 1.419.000 TL

  • MG4 Electric Luxury %100 Elektrik 204 PS 64 kWsa - 1.649.000 TL

  • MG4 Electric XPOWER %100 Elektrik 435 PS 64 kWsa - 2.399.000 TL

MG Marvel R fiyat listesi Şubat 2024

MG Marvel R fiyat listesi Şubat 2024
  • Marvel R Electric Performance %100 Elektrik 288 PS 70 kWsa - 3.699.000 TL
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