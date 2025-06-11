Mezuniyet Sonrası Kendi Hayatını Kurmak İçin Atman Gereken 10 Finansal Adım

Üniversite diplomasını eline almak! Büyük bir gurur ve heyecan... Ama artık yepyeni bir dönem başlıyor. Kendi ayaklarının üzerinde durman, kararlar vermen ve finansal olarak özgürleşmen gereken bir döneme merhaba de! Bazen korkutucu görünse de doğru adımlar atıldığında güçlü hissedebilirsin.

Burada mezuniyet sonrası mezuniyet sonrası ekonomik bağımsızlığını kazanmanın ve geleceğe güvenle bakmanın adımları var!