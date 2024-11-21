Mevsimi Gelmişken Denemek Lazım: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabağı Tatlısı Yapmanın 10 Püf Noktası

Mevsimin en sevilen sebzelerinden bal kabağı renk renk ve boy boy tezgahlara girmeye başladı. Bu muhteşem sebzeyi her zaman ana yemeklerde kullanma şansı olsa da onunla özdeşleşen esas tariflerden biri elbette tatlısı. Peki siz daha önce Airfryer'da bal kabağı tatlısı yapmayı denemiş miydiniz?

Eğer denemediyseniz işte size müjde. Çünkü bundan sonra tüm bal kabağı Philips Çift Hazneli Airfryer ile yapacaksınız.