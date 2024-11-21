Mevsimi Gelmişken Denemek Lazım: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabağı Tatlısı Yapmanın 10 Püf Noktası
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Mevsimi Gelmişken Denemek Lazım: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabağı Tatlısı Yapmanın 10 Püf Noktası
Mevsimin en sevilen sebzelerinden bal kabağı renk renk ve boy boy tezgahlara girmeye başladı. Bu muhteşem sebzeyi her zaman ana yemeklerde kullanma şansı olsa da onunla özdeşleşen esas tariflerden biri elbette tatlısı. Peki siz daha önce Airfryer'da bal kabağı tatlısı yapmayı denemiş miydiniz?
Eğer denemediyseniz işte size müjde. Çünkü bundan sonra tüm bal kabağı Philips Çift Hazneli Airfryer ile yapacaksınız.
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1. Her şey doğru kabağı seçmekle başlıyor.
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2. Ardından yıkayın ve dilimleyin.
3. Parçaların çok büyük olmamasına dikkat edin.
4. Bekleme aşamasını sakın atlamayın.
5. Beyaz şeker yerine kullanacağınız alternatifleri değerlendirin.
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6. Rengi ve kıvamı belirleyin.
7. Kendi damak zevkinize uygun ayarlar yapmayı unutmayın.
8. Ekstra lezzet için ufak dokunuşlar yapın.
9. Tatlıyı pişer pişmez servis tabağına almayın.
10. Sunumu önemseyin.
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