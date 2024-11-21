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Mevsimi Gelmişken Denemek Lazım: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabağı Tatlısı Yapmanın 10 Püf Noktası

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etiket Mevsimi Gelmişken Denemek Lazım: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Balkabağı Tatlısı Yapmanın 10 Püf Noktası

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 20:31

Mevsimin en sevilen sebzelerinden bal kabağı renk renk ve boy boy tezgahlara girmeye başladı. Bu muhteşem sebzeyi her zaman ana yemeklerde kullanma şansı olsa da  onunla özdeşleşen esas tariflerden biri elbette tatlısı. Peki siz daha önce Airfryer'da bal kabağı tatlısı yapmayı denemiş miydiniz?

Eğer denemediyseniz işte size müjde. Çünkü bundan sonra tüm bal kabağı Philips Çift Hazneli Airfryer ile yapacaksınız.

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1. Her şey doğru kabağı seçmekle başlıyor.

Philips Çift Hazneli Airfryer pratik, kullanışlı ve verimli bir ürün olsa da en lezzetli tarifler için ana malzemeyi düzgün seçmek gerek. Bu nedenle nefis bir bal kabağı tatlısı için öncelikle kabağınızı nasıl seçeceğinizi öğrenmelisiniz. Özellikle Butternut Squash, Hokkaido, Cinderella gibi birçok çeşit varken işinizi sağlama alsanız iyi olur. Her kabak aroma ve lezzet açısından değişse de genellikle orta olgunlukta ve lifleri kolay ayrılan kabaklar seçmek en doğrusudur. 🎃

2. Ardından yıkayın ve dilimleyin.

Bal kabağı büyük ve sert kabuklu bir sebze olduğundan iç kısmı yıkamak bazen zor olabilir. Ancak bir kök sebzesi olan bu sebze iç tarafta temiz olsa da dışarıda çamurludur. Dolayısıyla kabağı dilimlerken dışarıdaki çamuru içeri bulaştırma riski olur. Haliyle tarife başlamadan önce kabağı güzelce dilimlemeniz, sert kısımlarından ayırmanız ve pislenen yerlerini yıkamanız çok önemlidir.

3. Parçaların çok büyük olmamasına dikkat edin.

Bal kabağını dilimlerken her bir parçanın uygun büyüklükte olmasına özen göstermelisiniz. Çünkü parçaları eğer olması gerekenden büyük bırakırsanız pişme süresini uzatırsınız. Ayrıca büyük parçaların içine şerbet çekmesi de zorlaşabilir. Bu durumda ne yazık ki, yeterince tatlanmamış ve iyi pişmemiş bir tatlı yapmanız çok olasıdır. 😎

4. Bekleme aşamasını sakın atlamayın.

Bal kabağı tatlısının yapımı oldukça kolaydır. Özellikle Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde her yeri eşit pişmiş ve mükemmel lezzette bir tatlı yapabilirsiniz. Ama bunun için hazırlık aşamasındaki şekere yatırma adımını atlamamanız gerekir. Bal kabaklarını şekerde yeterince bekletirseniz içindeki suyu salmasını sağlar ve kendi suyuyla pişmiş enfes bir tatlı yaparsınız. 🤤

5. Beyaz şeker yerine kullanacağınız alternatifleri değerlendirin.

5. Beyaz şeker yerine kullanacağınız alternatifleri değerlendirin.

Eğer beslenmenize beyaz şekeri dahil etmiyorsanız da Philips Çift Hazneli Airfryer ile şipşak bal kabağı tatlısı yapabilirsiniz. Bunun için şeker yerine kullanabileceğiniz sayısız alternatif bulunur. Esmer şeker, pekmez, bal, meyve özütleri ve akçaağaç şurubu gibi şuruplarla da enfes tatlılar yapabilirsiniz. Elbette yine bal kabaklarını tatlandırıcı içinde bekletmeyi unutmamanız gerekir.

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6. Rengi ve kıvamı belirleyin.

Herkes bal kabağını farklı şekilde tüketebilir. Suyun miktarı, yoğunluğu ve aroması gibi  ayarların tümünü kendi isteğinize göre belirleyebilirsiniz. Üstelik bunun için yapmanız gereken tek şey Philips Çift Hazneli Airfryer üzerindeki dijital menüyü kullanarak pişirme süresini ve derecesini değiştirmek olur.

7. Kendi damak zevkinize uygun ayarlar yapmayı unutmayın.

7. Kendi damak zevkinize uygun ayarlar yapmayı unutmayın.

Philips Çift Hazneli Airfryer ile bal kabağı tatlısı yaparken kıvamı ağda gibi, karamelize ve çıtır olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ekran üzerindeki otomatik ayarlardan kendi damak tadınıza en uygun olanını seçerek, arkanıza yaslanarak beklemeye başlayabilirsiniz. Çünkü tek tuşla her yeri eşit ve dilediğiniz gibi pişmiş bir tatlı hazırlayabilirsiniz. 👍

8. Ekstra lezzet için ufak dokunuşlar yapın.

Enfes bir bal kabağı tatlısı henüz kendini kokusundan belli eder. Eğer şekere yatırma aşamasında bal kabaklarının içine karanfil, tarçın ve çok az limon suyu eklerseniz en iyi tatlıyı da siz yaparsınız. 🍋

9. Tatlıyı pişer pişmez servis tabağına almayın.

Leziz bir bal kabağı tatlısı dinlenmiş olanıdır. Bu nedenle Philips Çift Hazneli Airfryer işini hemen halledip tatlınızı yumuşacık yapsa da biraz daha sabırlı olmanız gerekir. Çünkü bal kabağını piştikten sonra ağzı kapalı şekilde ılıtırsanız, çok daha lezzetli sonuçlar elde edersiniz. Bu sayede tatlı piştikten sonra tüm aromaları en iyi şekilde içine çeker ve daha enfes hale gelir.

10. Sunumu önemseyin.

Bir diğer konu da sunum aşamasıdır. Bal kabağını üzerine kaymak, dondurma, tahin, pekmez, hindistan cevizi, ceviz içi ve daha pek çok malzeme koyabilirsiniz. Bu nedenle uygun sıcaklığa gelen tatlınızı servis ederken bu adımları atlamamanız gerekir. Unutmayın, her küçük dokunuş tatlınızı daha enfes hale getirir. 😉

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Gelelim tarife...

Gelelim tarife...

Hazırlanma Süresi: 25 dakika (+ 1 saat 20 dakika pasif bekleme)

Pişirme Süresi: 40 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 kilogram bal kabağı

  • 1,5 su bardağı toz şeker (260 gram)

  • 3 adet karanfil

  • 1/2 adet çubuk tarçın

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 50 gram çam fıstığı

Yapılışı:

  • Öncelikle bal kabağını güzelce dilimleyin ve parçalara ayırın. Bu şekilde bir tepsi veya kap içinde şekerle birlikte yerleştirin. Dilerseniz bu aşamada kilitli poşet de kullanabilirsiniz.

  • Karışıma tarçını, karanfili ve limon suyunu ekleyip bal kabakları suyunu salana ve şekerler eriyene kadar bekleyin. Dilerseniz malzemeleri geceden kapalı kapta bekletebilir ve kalan adımlara ertesi gün geçebilirsiniz.

  • Şekerler eridikten sonra dilimlediğiniz kabakları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dizin. 200 derece 40 dakika ayarı yapın.

  • Eğer yaptığınız miktar fazlaysa iki haznenin ikisini de aynı anda kullanabilirsiniz. Böylece tek bir hazneye ayar yapar, aynı ayarı diğerine kopyalar ve pişirme işlemini şipşak başlatırsınız.

  • Süre sonunda tam kıvamında pişen bal kabaklarını ılıyana kadar bekletin, arından servis tabağına alın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edin.

Afiyet olsun! 🤤 🧡

Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
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