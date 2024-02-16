Mevduat Faizleri Yeniden Artışa Geçti: 1 Milyon TL Aylık Ne Kadar Kazandırır?
Mevduat Faizleri Yeniden Artışa Geçti: 1 Milyon TL Aylık Ne Kadar Kazandırır?
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/b...
2023 sonlarında yüzde 50’lerin de üzerine çıkan mevduat faizleri şimdilerde yeniden yukarı yönde hareket etmeye başladı. Ocak ayında bankalar yüzde 40’ın da altında faizler vermeye başlamıştı ancak bu gidişat tersi yönde hareket etmeye başladı. Peki bankada 1 milyon TL parası olan aylık ne kadar kazanıyor?
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz haftalarda yaptığı enflasyon raporu sunumunda faizlerle ilgili şunları söylemişti:
Özellikle geçtiğimiz yılın son aylarında yüzde 50’yi geçen mevduat faizleri ocak ayı itibarıyla düşüşe geçmişti. Hatta bazı bankalarda mevduat faizleri yüzde 40 seviyesinin altına sarkmıştı.
Şubat ayının ortalarına doğru gelindiğinde ise mevduat faizlerinde yön değişti.
Şu an bankalarda faiz oranı yüzde 50 seviyesine kadar yükseldi.
Şu anda bankalarda değişmekle birlikte ortalama mevduat faiz oranları yüzde 44-48 bandında.
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Şu anda bankada 1 milyon TL parası olan bir kişinin ortalama yüzde 45 faiz oranı ile aylık kazancı 35 bin TL tutarında.
Yüzde 50 faiz oranı veren banka var, daha yüksek faiz veren bankalar Merkez Bankası rasyosunu tutturamayan bankalardır. Bu bankalar Merkez Bankası rasyosunu tutturabilmek için daha yüksek faiz oranı veriyorlar.
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