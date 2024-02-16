Mevduat Faizleri Yeniden Artışa Geçti: 1 Milyon TL Aylık Ne Kadar Kazandırır?

2023 sonlarında yüzde 50’lerin de üzerine çıkan mevduat faizleri şimdilerde yeniden yukarı yönde hareket etmeye başladı. Ocak ayında bankalar yüzde 40’ın da altında faizler vermeye başlamıştı ancak bu gidişat tersi yönde hareket etmeye başladı. Peki bankada 1 milyon TL parası olan aylık ne kadar kazanıyor?