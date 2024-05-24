Mevduat Faizinde Sert Gerilemeye Merkez Çare Olur mu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı haftalık verilere göre, bankacılık sektöründe toplam mevduat (bankalar arası dahil) geçen hafta 374 milyar 683 milyon 259 bin lira artışla 16 trilyon 486 milyar 498 milyon 877 bin lira oldu.