Mevduat Faizinde Sert Gerilemeye Merkez Çare Olur mu?
Mevduat Faizinde Sert Gerilemeye Merkez Çare Olur mu?
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 374,7 milyar lira artış göstererek 16 trilyon 486,5 milyar liraya ulaşırken, mevduat faizleri de geriledi. Peki Merkez'in faiz kararı sonrasında faizler yeniden yükselişe geçer mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mevduatlar arttı.
Mevduat faizlerinin hızlı düştüğü görüldü. Kısa vadeli mevduat faizlerinde düşüş 4,5 puanı buldu.
Merkez'in faiz sonrası hamleleri mevduat faizlerini yükseltir mi?
Merkez'in bu kararı ne anlama geliyor? Merkez'in bu hamleleri piyasada nasıl yankı buldu? Düzenlemeler mevduat faizlerini yeniden yükseltir mi?
Gecelik faiz yeniden politika faizinin üzerine çıkarken, bu adımların mevduat üzerindeki etkisinin gelecek hafta etkisini göstereceği belirtildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın