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Mevduat Faizinde Sert Gerilemeye Merkez Çare Olur mu?

Mevduat Faizinde Sert Gerilemeye Merkez Çare Olur mu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.05.2024 - 12:48

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 374,7 milyar lira artış göstererek 16 trilyon 486,5 milyar liraya ulaşırken, mevduat faizleri de geriledi. Peki Merkez'in faiz kararı sonrasında faizler yeniden yükselişe geçer mi?

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Mevduatlar arttı.

Mevduatlar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı haftalık verilere göre, bankacılık sektöründe toplam mevduat (bankalar arası dahil) geçen hafta 374 milyar 683 milyon 259 bin lira artışla 16 trilyon 486 milyar 498 milyon 877 bin lira oldu.

Mevduat faizlerinin hızlı düştüğü görüldü. Kısa vadeli mevduat faizlerinde düşüş 4,5 puanı buldu.

Mevduat faizlerinin hızlı düştüğü görüldü. Kısa vadeli mevduat faizlerinde düşüş 4,5 puanı buldu.

İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 79,2'den yüzde 78'e gerilerken, ticari kredilerde de faiz oranı yüzde 65,6'dan 64,3'e düştü.

1 ila 3 aylık mevduatlarda bir önceki hafta yüzde 68,2 olan faizler ise hızlı bir gerilemeyle yüzde 63,7'ye indi.

Merkez'in faiz sonrası hamleleri mevduat faizlerini yükseltir mi?

Merkez'in faiz sonrası hamleleri mevduat faizlerini yükseltir mi?

Merkez Bankası, mevduat faizlerinin gerilemesine neden olan likidite fazlasının önüne geçmek amacıyla faiz kararının hemen ardından zorunlu karşılıklara yönelik kararlar açıklamıştı.

Detayları burada.

Merkez'in bu kararı ne anlama geliyor? Merkez'in bu hamleleri piyasada nasıl yankı buldu? Düzenlemeler mevduat faizlerini yeniden yükseltir mi?

Merkez'in bu kararı ne anlama geliyor? Merkez'in bu hamleleri piyasada nasıl yankı buldu? Düzenlemeler mevduat faizlerini yeniden yükseltir mi?

Ekonomistler, kararın makroihtiyati tedbirlerle birlikte mevduat faizlerinde düşüşün önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtirken, NTV yayınında konuşan Doç. Dr. Levent Yılmaz, TL krediye erişimde zorlaşmanın döviz krediye yönelttiği bankalar ve müşterilerine yönelik de olduğunu belirttiği hamleye piyasanın ilk tepkisi olumlu oldu.

Gecelik faiz yeniden politika faizinin üzerine çıkarken, bu adımların mevduat üzerindeki etkisinin gelecek hafta etkisini göstereceği belirtildi.

Gecelik faiz yeniden politika faizinin üzerine çıkarken, bu adımların mevduat üzerindeki etkisinin gelecek hafta etkisini göstereceği belirtildi.

Yılmaz, 'Önümüzdeki haftadan itibaren mevduat faizlerinde yukarı yönlü hareketleri görmeye başlarız. Küçük mevduat sahiplerinin faizleri yüzde 50'nin üzerinde doğru gelecektir' dedi.

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