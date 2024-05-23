Merkez'den Faiz Sonrası Yeni Hamle: TL Mevduat ve KKM'de Zorunluk Karşılıklar Arttı
Merkez'den Faiz Sonrası Yeni Hamle: TL Mevduat ve KKM'de Zorunluk Karşılıklar Arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararı sonrası yeni hamlelerini açıkladı. Makro finansal istikrarın korunması, parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi ve likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla yeni adımlar attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
TCMB, faiz kararında sürpriz yapmazken, metinde de yer alan ifadeler dikkat çekmişti. Faiz sonrası ise TCMB'den vurgulanan "likidite"ye yönelik yeni hamleler geldi.
TCMB, fazi kararı sonrası ise likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla yeni adımlar attı.
Zorunlu karşılıklar 24 Mayıs 2024 tarihinde tesis edilecek.
Zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
"Zorunlu karşılık oranlarına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlanacak olup, diğer kararlara ilişkin uygulama talimatları bankalara iletilecektir."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Metinde işaret edilen hamlelerin açıklanması hızlı olunca uzmanların yorumları da gecikmedi.
İşte TCMB'nin TL mevduat ve KKM hamlesine yapılan yorumlardan bazıları.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın