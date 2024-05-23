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Merkez'den Faiz Sonrası Yeni Hamle: TL Mevduat ve KKM'de Zorunluk Karşılıklar Arttı

Merkez'den Faiz Sonrası Yeni Hamle: TL Mevduat ve KKM'de Zorunluk Karşılıklar Arttı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.05.2024 - 14:49 Son Güncelleme: 23.05.2024 - 15:13

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararı sonrası yeni hamlelerini açıkladı. Makro finansal istikrarın korunması, parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi ve likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla yeni adımlar attı.

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TCMB, faiz kararında sürpriz yapmazken, metinde de yer alan ifadeler dikkat çekmişti. Faiz sonrası ise TCMB'den vurgulanan "likidite"ye yönelik yeni hamleler geldi.

TCMB, faiz kararında sürpriz yapmazken, metinde de yer alan ifadeler dikkat çekmişti. Faiz sonrası ise TCMB'den vurgulanan "likidite"ye yönelik yeni hamleler geldi.

Faiz kararının detayları burada.

TCMB, fazi kararı sonrası ise likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla yeni adımlar attı.

TCMB, fazi kararı sonrası ise likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla yeni adımlar attı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları aşağıdaki şekilde artırıldı.

Zorunlu karşılıklar 24 Mayıs 2024 tarihinde tesis edilecek.

Zorunlu karşılıklar 24 Mayıs 2024 tarihinde tesis edilecek.

Zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

  • KKM’nin TL’ye geçişine ilişkin hedef korunmuş, yenileme dahil toplam hedef* yüzde 75’e düşürülmüştür. 

  • Tüzel kişi KKM ile gerçek ve tüzel kişi YUVAM hesapları bir sonraki hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak şekilde toplam hedef hesaplamasından çıkarılmıştır.

  • Toplam hedefin sağlanması halinde KKM için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı politika faiz oranının %40’ına düşürülmüştür.

  • Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirilmiş, sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk lirası cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verilmiştir.

"Zorunlu karşılık oranlarına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlanacak olup, diğer kararlara ilişkin uygulama talimatları bankalara iletilecektir."

"Zorunlu karşılık oranlarına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlanacak olup, diğer kararlara ilişkin uygulama talimatları bankalara iletilecektir."
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Metinde işaret edilen hamlelerin açıklanması hızlı olunca uzmanların yorumları da gecikmedi.

Metinde işaret edilen hamlelerin açıklanması hızlı olunca uzmanların yorumları da gecikmedi.
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İşte TCMB'nin TL mevduat ve KKM hamlesine yapılan yorumlardan bazıları.

İşte TCMB'nin TL mevduat ve KKM hamlesine yapılan yorumlardan bazıları.
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