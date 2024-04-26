Metin Külünk'ten Bakan Mehmet Şimşek'e Uyarı: "Bizi İktidarda Tutan Sokaktır, Bir Grup Sermaye Çevresi Değil"

Sayın Şimşek,

Net ifade edeyim ki, mutfakta feryat, sofrada ıstırap var. Nüfusumuzun çok önemli kesiminde çok ciddi kızgınlık ve öfke var.

Bu öfke Türkiye’nin düze çıkması için fedakârlıktan kaçınma öfkesi değil; 'Türkiye’nin düzlüğe çıkması için bütün bedeli neden biz ödüyoruz?' öfkesidir.