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Metin Külünk'ten Bakan Mehmet Şimşek'e Uyarı: "Bizi İktidarda Tutan Sokaktır, Bir Grup Sermaye Çevresi Değil"

Metin Külünk'ten Bakan Mehmet Şimşek'e Uyarı: "Bizi İktidarda Tutan Sokaktır, Bir Grup Sermaye Çevresi Değil"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.04.2024 - 13:40

AK Parti'nin önde gelen isimlerinden eski MKYK Üyesi Metin Külünk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ekonomiyle ilgili önemli bir paylaşımla seslendi.

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Metin Külünk, gerek Borsa'daki gelişmeler olsun, gerek ekonomik gelişmeler olsun paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim olarak Bakan Şimşek'e de seslendi.

Metin Külünk, gerek Borsa'daki gelişmeler olsun, gerek ekonomik gelişmeler olsun paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim olarak Bakan Şimşek'e de seslendi.

Külünk, paylaşımında vatandaşların fotoğraflarını da kullanırken, 'Net ifade edeyim ki, mutfakta feryat, sofrada ıstırap var. Nüfusumuzun çok önemli kesiminde çok ciddi kızgınlık ve öfke var' dedi.

Metin Külünk, Mehmet Şimşek'e "Kamuoyu sizden tedbirleri almanızı bekliyor" uyarısını yaparken, "Bizi iktidarda tutan sokaktır, bir grup sermaye çevresi değildir" ifadeleri de dikkat çekti.

Metin Külünk, Mehmet Şimşek'e "Kamuoyu sizden tedbirleri almanızı bekliyor" uyarısını yaparken, "Bizi iktidarda tutan sokaktır, bir grup sermaye çevresi değildir" ifadeleri de dikkat çekti.

Külünk'ün paylaştığı fotoğraflar da dikkat çekti.

Külünk'ün paylaştığı fotoğraflar da dikkat çekti.

Uzun paylaşımdaki ifadeler dikkat çekerken, Külünk'ün X'te (Twitter'da) paylaşımı şu şekilde oldu:

Uzun paylaşımdaki ifadeler dikkat çekerken, Külünk'ün X'te (Twitter'da) paylaşımı şu şekilde oldu:
twitter.com

'Sayın Şimşek, 

Zorlu bir dönemde zor bir görevin sorumluluğu omuzlarınızda, farkındayız.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 100 yıllık tarihinin en zorlu virajlarını bütünlüğü, birliği ve dirliği bozulmadan dönmeye, bu zorlukları aşmaya çalışıyor ve de aşacak inancımız tamdır.

Ve bu zorlukların aşılmasında şüphesiz en önemli olan devlet-millet birliği hattında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki güçlü siyasi istikrar ve güven ortamı çok önemidir değerlidir.

"Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, mutfakta yangın varsa, birlik ve dirlik tehlike altındadır."

"Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, mutfakta yangın varsa, birlik ve dirlik tehlike altındadır."

31 Mart Seçimlerinde sokak, doğrudan, özellikle sizin uyguladığınız, kendi pencerenizden haklı görülen politikalara tepkisini net bir şekilde gösterdi.

Ve bu tepkiden cesaret alan Türkiye’yi küçültmek isteyen, Türkiye’yi orta vadede bölünme odaklı bir modele, yani terör örgütünün sosyolojik olarak yüzde 6 karşılığı bulunan bir partinin, FETÖ ve Vatansız Neo Liberal azınlık bir çevrenin taleplerine boyun büktürmek için hareket halindeler.

Bunu net olarak milletimizin gördüğünden eminiz.

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"Sokak çokça tedirgindir biliniz."

"Sokak çokça tedirgindir biliniz."

Uyguladığınız politikalar elbette Türkiye’nin ekonomik olarak girdiği zorluklardan çıkmak için kendi pencerenizden uygun görülebilir. Hatta matematik olarak Türkiye’nin finansal dengeleri açısından da uygun gelebilir.

"Ancak bu politikaların sokaktaki karşılığını görmek zorundasınız"

"Ancak bu politikaların sokaktaki karşılığını görmek zorundasınız"

Ancak bu politikaların sokaktaki karşılığını görmek zorundasınız, görmek zorundayız; çünkü biz, bugüne dek hep dar gelirli ve imkansızların yanında olan anlayış ile iktidarız ve bizi iktidarda tutansa sokaktır.

"Bizi iktidar da tutan BİR GRUP SERMAYE ÇEVRESİ DEĞİLDİR"

"Bizi iktidar da tutan BİR GRUP SERMAYE ÇEVRESİ DEĞİLDİR"

Sayın Şimşek,

Net ifade edeyim ki, mutfakta feryat, sofrada ıstırap var. Nüfusumuzun çok önemli kesiminde çok ciddi kızgınlık ve öfke var.

Bu öfke Türkiye’nin düze çıkması için fedakârlıktan kaçınma öfkesi değil; 'Türkiye’nin düzlüğe çıkması için bütün bedeli neden biz ödüyoruz?' öfkesidir.

"Biz, emekliler başta olmak üzere, bu zorluktan ne zaman çıkacağız?"

"Biz, emekliler başta olmak üzere, bu zorluktan ne zaman çıkacağız?"

Sokak diyor ki, “Nüfusun mutlu azınlık olan küçük bir kesimi hayatında hiçbir değişiklik olmamasına, hatta daha da üstüne koyarak şımarıklıkta sınır tanımıyor ve hiçbir politikada onlara dokunan yok. Sermaye ve sermayenin etrafındaki mutlu azınlık, hiçbir şey olmamış gibi hayatını sürdürürken, biz, emekliler başta olmak üzere, bu zorluktan ne zaman çıkacağız?”.

"Sermayenin bize dokunamazsınız aymazlığına karşın"

"Sermayenin bize dokunamazsınız aymazlığına karşın"

Hazine ve Maliye Bakanımız olarak size düşen önemli sorumluluklardan biri de, başta emekliler olmak üzere, dar gelirli kesimin enflasyon lobisine, fırsatçılara, stokçulara, sermayenin kontrolsüzce 'Bana dokunamazsınız' hareket etmesine kurban olmaması için, emekli ve dar gelirli kesimi bu zor dönemde en az etkilenen vatandaşlarımız şeklinde konumlandırmak adına gereken tedbirleri almak olmalıdır. Kamuoyu sizden bu haberi bekliyor. 

Sermayenin bize dokunamazsınız aymazlığına karşın geniş HALK KİTLELERİNİN SOFRASINDAKİ HUZURU İÇİN MUTLAKA TEDBİR ALMA ZORUNDAYIZ.

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"Mutsuz geniş halk kitlelerini önemli ölçüde rahatlatacak adımları halkımız beklemektedir."

"Mutsuz geniş halk kitlelerini önemli ölçüde rahatlatacak adımları halkımız beklemektedir."

15 Temmuz gecesi kaçmaya hazırlananlar ve milletin kaynaklarından aldıkları ucuz krediler ile hareket edenlerin 31 Mart’ın arkasından fotoğraflarla mesaj vermeye çalışan bu mutlu azınlığın karşısında MUTSUZ GENİŞ HALK KİTLELERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE RAHATLATACAK ADIMLARI HALKIMIZ BEKLEMEKTEDİR.

"Mutlu azınlığın fedakarlık göstermesini sağlayacak tedbirleri almak da önemlidir."

"Mutlu azınlığın fedakarlık göstermesini sağlayacak tedbirleri almak da önemlidir."

Unutulmasın ki geniş halk kitlelerinden beklediğimiz fedakârlığı tarihin her döneminde halkımız zaten yapmıştır ve halen daha da yapıyor hiç fedakarlık göstermek istemeyen mutlu azınlığın fedakarlık göstermesini sağlayacak tedbirleri almak da önemlidir.

"Sizin buna müsaade etmeyeceğinize inanıyoruz."

"Sizin buna müsaade etmeyeceğinize inanıyoruz."

Çünkü Türkiye’yi güçsüzleştirmek isteyen, Sayın Erdoğan’ı küresel ölçekteki dünya sisteminin şekillenmesinde etkisizleştirmeyi planlayanlar, muhalefet üzerinden, dar gelirli kesimlerin mutfaktaki feryadını meydanlara taşıyarak, Devlet ile Milleti karşı karşıya getirmeyi hedefliyorlar.

Sizin buna müsaade etmeyeceğinize inanıyoruz.

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