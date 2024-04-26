Metin Külünk'ten Bakan Mehmet Şimşek'e Uyarı: "Bizi İktidarda Tutan Sokaktır, Bir Grup Sermaye Çevresi Değil"
Metin Külünk'ten Bakan Mehmet Şimşek'e Uyarı: "Bizi İktidarda Tutan Sokaktır, Bir Grup Sermaye Çevresi Değil"
AK Parti'nin önde gelen isimlerinden eski MKYK Üyesi Metin Külünk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ekonomiyle ilgili önemli bir paylaşımla seslendi.
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Metin Külünk, gerek Borsa'daki gelişmeler olsun, gerek ekonomik gelişmeler olsun paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim olarak Bakan Şimşek'e de seslendi.
Metin Külünk, Mehmet Şimşek'e "Kamuoyu sizden tedbirleri almanızı bekliyor" uyarısını yaparken, "Bizi iktidarda tutan sokaktır, bir grup sermaye çevresi değildir" ifadeleri de dikkat çekti.
Külünk'ün paylaştığı fotoğraflar da dikkat çekti.
Uzun paylaşımdaki ifadeler dikkat çekerken, Külünk'ün X'te (Twitter'da) paylaşımı şu şekilde oldu:
"Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, mutfakta yangın varsa, birlik ve dirlik tehlike altındadır."
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"Sokak çokça tedirgindir biliniz."
"Ancak bu politikaların sokaktaki karşılığını görmek zorundasınız"
"Bizi iktidar da tutan BİR GRUP SERMAYE ÇEVRESİ DEĞİLDİR"
"Biz, emekliler başta olmak üzere, bu zorluktan ne zaman çıkacağız?"
"Sermayenin bize dokunamazsınız aymazlığına karşın"
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"Mutsuz geniş halk kitlelerini önemli ölçüde rahatlatacak adımları halkımız beklemektedir."
"Mutlu azınlığın fedakarlık göstermesini sağlayacak tedbirleri almak da önemlidir."
"Sizin buna müsaade etmeyeceğinize inanıyoruz."
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