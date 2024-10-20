Meteoroloji Haftalık Raporunu Yayımladı: Birçok Şehir İçin Kar Uyarısı Geldi

Bayburt'ta öğlen saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun etkili olacağını duyuran Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden, 'Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan'ın kuzeyi ile Bayburt ve çevresinin karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor' açıklaması yapıldı.