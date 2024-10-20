Meteoroloji Haftalık Raporunu Yayımladı: Birçok Şehir İçin Kar Uyarısı Geldi
Meteoroloji Haftalık Raporunu Yayımladı: Birçok Şehir İçin Kar Uyarısı Geldi
Meteoroloji yeni haftanın haritasını yayınladı. Birçok kent için yoğun kar uyarısı yapıldı. İstanbul dahil bugün birçok kent için ise sağanak uyarısı geldi. Önümüzdeki 1 hafta yeniden sağanak, kar ve soğuk hava alarmı verildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de (Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin) kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu illerin 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Bayburt ve Ardahan için kar uyarısında bulundu.
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