Meteoroloji 25 Kent İçin Kod Yayınlandı: Fırtına Uyarısı Yapıldı
Meteoroloji 25 Kent İçin Kod Yayınlandı: Fırtına Uyarısı Yapıldı
İstanbul dahil Türkiye’nin birçok kenti yeni güne yağmurla uyandı. Geçtiğimiz hafta etkili olan soğuk hava yerini yağışlı havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toplam 25 kent için sarı ve turuncu kod uyarısı yayınlayarak, ani su baskınlarına karşı uyardı.
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Türkiye’de geçtiğimiz hafta soğuk hava etkili oldu. Hava sıcaklıkları hızla düşerken, bazı kentlerde sıcaklıklar sıfırın altına indi.
Bugün ise soğuk havanın yerine yağışlı hava etkili oluyor. İstanbul dahil bir çok kent güne yağmurlu başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Amasya, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Giresun, Hatay, Kastamonu, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Karabük ve Osmaniye için sarı kodlu fırtına ve yağış uyarısında bulundu.
Antalya, Aydın, Balıkesir, Mersin, İzmir, Manisa ve Muğla için turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Hava sıcaklıklarının, kuzey ve güney kesimlerde (4-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı açıklandı.
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