Meteoroloji 25 Kent İçin Kod Yayınlandı: Fırtına Uyarısı Yapıldı

İstanbul dahil Türkiye’nin birçok kenti yeni güne yağmurla uyandı. Geçtiğimiz hafta etkili olan soğuk hava yerini yağışlı havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toplam 25 kent için sarı ve turuncu kod uyarısı yayınlayarak, ani su baskınlarına karşı uyardı.