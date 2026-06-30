Metal Dünyasının En Etkili Gitaristlerini Ne Kadar Tanıyorsun?
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Metal dünyasında bazı gitaristler var ki; öyle sandığın gibi arka planda kalmaz, resmen bir türün DNA’sını değiştirir. Kendine has tarzlarıyla, metal müziğe yön verip bambaşka bir sound yaratabilirler. Peki sen, metal tarihine damga vurmuş gitaristleri gerçekten ne kadar tanıyorsun? Hadi görelim! 👇
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1. Black Sabbath’ın karanlık ve ağır riff anlayışını şekillendiren gitarist kimdir?
2. Dream Theater’ın efsane gitaristi kimdir?
3. Pantera’nın efsane gitaristi Dimebag'in gerçek adı nedir?
4. Death grubunun kurucusu ve teknik death metal’in gelişiminde büyük rol oynayan gitarist kimdir?
5. Symphony X’in kurucu gitaristi kimdir?
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6. Arch Enemy ile tanınan ve melodik death metal riffleriyle öne çıkan gitarist kimdir?
7. Nevermore ve sonrasında Arch Enemy ile çalan teknik gitarist kimdir?
8. Genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen metalin en efsane gitaristlerinden biri sayılan isim kimdir?
9. Emperor’ın kurucularından olan ve extreme gitar tekniğiyle öne çıkan isim kimdir?
10. Aşağıdaki gitaristlerden hangisi hiçbir zaman Sepultura kadrosunda yer almamıştır?
Metalcisin ama gitarist isimlerinde işler biraz karışmış.
Sağlam dinleyicisin, belli!🤘
Bu konuda gerçekten iddialısın.🔥
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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