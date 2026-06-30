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Metal Dünyasının En Etkili Gitaristlerini Ne Kadar Tanıyorsun?

etiket Metal Dünyasının En Etkili Gitaristlerini Ne Kadar Tanıyorsun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 22:01
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Metal dünyasında bazı gitaristler var ki; öyle sandığın gibi arka planda kalmaz, resmen bir türün DNA’sını değiştirir. Kendine has tarzlarıyla, metal müziğe yön verip bambaşka bir sound yaratabilirler. Peki sen, metal tarihine damga vurmuş gitaristleri gerçekten ne kadar tanıyorsun? Hadi görelim! 👇

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1. Black Sabbath’ın karanlık ve ağır riff anlayışını şekillendiren gitarist kimdir?

2. Dream Theater’ın efsane gitaristi kimdir?

3. Pantera’nın efsane gitaristi Dimebag'in gerçek adı nedir?

4. Death grubunun kurucusu ve teknik death metal’in gelişiminde büyük rol oynayan gitarist kimdir?

5. Symphony X’in kurucu gitaristi kimdir?

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6. Arch Enemy ile tanınan ve melodik death metal riffleriyle öne çıkan gitarist kimdir?

7. Nevermore ve sonrasında Arch Enemy ile çalan teknik gitarist kimdir?

8. Genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen metalin en efsane gitaristlerinden biri sayılan isim kimdir?

9. Emperor’ın kurucularından olan ve extreme gitar tekniğiyle öne çıkan isim kimdir?

10. Aşağıdaki gitaristlerden hangisi hiçbir zaman Sepultura kadrosunda yer almamıştır?

Metalcisin ama gitarist isimlerinde işler biraz karışmış.

Burada birkaç soruda, “Bu ismi bir yerden tanıyorum ama nereden?” diye düşünmüş olabilirsin. Bu da gayet normal çünkü metal dünyasında grup kadroları bazen aile soy ağacı gibi görünüyor... Sen belli ki bu müziği seviyorsun ama daha çok şarkı/albüm odaklı gidiyorsun, isimler ikinci planda kalmış. Yine de tamamen yabancı değilsin. Birkaç efsane ismi biraz daha kurcalarsan sonraki testte tablo çok değişebilir. Kısacası potansiyel var, sadece detaylar eksik.

Sağlam dinleyicisin, belli!🤘

Bu skor gerçekten iyi. Demek ki sadece dinleyip geçmiyorsun, grupların arkasındaki isimlere de dikkat ediyorsun. Bazı sorularda ince detaylar kaçmış olabilir ama genel tablo gayet güçlü. Muhtemelen bir gitar solosu duyduğunda “Bu kim olabilir?” diye düşünüyorsun ve bazen de doğru tahmin ediyorsun. Müzik sohbetlerinde rahat rahat konuşacak seviyedesin yani. Birkaç ufak yanlışı saymazsak oldukça iyi iş çıkardın. 👏

Bu konuda gerçekten iddialısın.🔥

Bu testte sadece popüler isimler yoktu, gerçekten metal dünyasına bir hayli hakim olmayı gerektiren sorular vardı. Demek ki sen sadece dinlemiyorsun, kim çalmış, hangi dönemde çalmış, hangi grupla anılıyor gibi detaylara da hakimsin. Muhtemelen müzikle ilgili konuşurken biri yanlış bir isim söylediğinde içinden sessizce düzeltme yapıyorsundur.😄 Konu metal müzik olunca kimse seninle kolay kolay yarışamaz!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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