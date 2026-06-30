Metal Dünyasının En Etkili Gitaristlerini Ne Kadar Tanıyorsun?

Burada birkaç soruda, “Bu ismi bir yerden tanıyorum ama nereden?” diye düşünmüş olabilirsin. Bu da gayet normal çünkü metal dünyasında grup kadroları bazen aile soy ağacı gibi görünüyor... Sen belli ki bu müziği seviyorsun ama daha çok şarkı/albüm odaklı gidiyorsun, isimler ikinci planda kalmış. Yine de tamamen yabancı değilsin. Birkaç efsane ismi biraz daha kurcalarsan sonraki testte tablo çok değişebilir. Kısacası potansiyel var, sadece detaylar eksik.