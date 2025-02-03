Metabolizman Ne Kadar Hızlı Çalışıyor?

Metabolizman fena değil, hatta çoğu kişiye göre oldukça iyi! Ara sıra düzensiz beslensen ya da biraz tembellik yapsan da genel olarak vücudun ritmi yerinde. Ama sanki bir tık daha hareket, biraz daha su içmek veya daha düzenli öğünlerle bu performansı daha da artırabilirsin. Ufak adımlarla çok şey değişebilir. Sen zaten potansiyelinin farkındasın, devam böyle! 😊