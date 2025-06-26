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Merve Boluğur'un Sarı Saçlarından Zuhal Topal'ın Bronz Tenine 26 Haziran'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Merve Boluğur'un Sarı Saçlarından Zuhal Topal'ın Bronz Tenine 26 Haziran'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.06.2025 - 00:22

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Merve Boluğur

Merve Boluğur

Hande Soral

Hande Soral

Zuhal Topal

Zuhal Topal

Lara Paşalı

Lara Paşalı

Mine Tugay

Mine Tugay
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Selin Yağcıoğlu

Selin Yağcıoğlu

Melisa Döngel

Melisa Döngel

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Anıl Altan

Anıl Altan

Ceren Benderlioğlu

Ceren Benderlioğlu
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Nilsu Berfin Aktaş

Nilsu Berfin Aktaş
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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