Merve Boluğur'un Sarı Saçlarından Zuhal Topal'ın Bronz Tenine 26 Haziran'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Merve Boluğur
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Hande Soral
Zuhal Topal
Lara Paşalı
Mine Tugay
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Selin Yağcıoğlu
Melisa Döngel
Zeynep Bastık
Anıl Altan
Ceren Benderlioğlu
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Nilsu Berfin Aktaş
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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