Mert Yazıcıoğlu'nun Fitliğinden Mine Tugay'ın Deniz Keyfine 25 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Şevval Şahin
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Hande Erçel
Pelin Akil
Mine Tugay
Melis Sezen
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Mert Yazıcıoğlu
Sinem Kobal
Yasemin Şefkatli
Seda Bakan
Zeynep Bastık
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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