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Mert Yazıcıoğlu'nun Fitliğinden Mine Tugay'ın Deniz Keyfine 25 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Mert Yazıcıoğlu'nun Fitliğinden Mine Tugay'ın Deniz Keyfine 25 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.07.2025 - 23:46

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Şevval Şahin

Şevval Şahin

Hande Erçel

Hande Erçel

Pelin Akil

Pelin Akil

Mine Tugay

Mine Tugay

Melis Sezen

Melis Sezen
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Mert Yazıcıoğlu

Mert Yazıcıoğlu

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Yasemin Şefkatli

Yasemin Şefkatli

Seda Bakan

Seda Bakan

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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