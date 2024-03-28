Mert Matic'in Eski Milli Tekvandocu İrem Yaman'a Kupa Sevincinin Ardından Evlenme Teklif Ettiği Harika Anlar
Mert Matic'in Eski Milli Tekvandocu İrem Yaman'a Kupa Sevincinin Ardından Evlenme Teklif Ettiği Harika Anlar
AXA Sigorta Kupa Voley finali sürpriz bir evlilik teklifine de sahne oldu. Arkas'ı 3-1 yenerek kupayı kazanan Halkbank'ın milli oyuncusu Mert Matic, eski milli tekvandocu İrem Yaman'a evlilik teklif etti. Yaman'dan 'evet' yanıtı geldi.
Kaynak: (TRT Spor)
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Önce kupa sonra evlilik teklifi sevinci... Bursa'daki TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finali'nin ardından sürpriz bir evlilik teklifi gerçekleşti.
Finalde Arkas Spor'u 3-1 yenen Halkbank, 9. şampiyonluğa ulaşırken başkent ekibinin milli oyuncusu Mert Matic'ten de maç sonrası dünya ve Avrupa şampiyonu eski tekvandocu İrem Yaman'a evlilik teklifinde bulundu.
İrem Yaman'ın bu teklife "evet" yanıtını vermesiyle milli voleybolcu, çifte sevinç yaşadı. Mert Matic: “Ben iki tane altın madalya kazandım bugün.” diyerek düşüncelerini paylaştı.
O güzel anlar kameralara böyle yansıdı👇
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