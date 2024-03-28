Mert Matic'in Eski Milli Tekvandocu İrem Yaman'a Kupa Sevincinin Ardından Evlenme Teklif Ettiği Harika Anlar

AXA Sigorta Kupa Voley finali sürpriz bir evlilik teklifine de sahne oldu. Arkas'ı 3-1 yenerek kupayı kazanan Halkbank'ın milli oyuncusu Mert Matic, eski milli tekvandocu İrem Yaman'a evlilik teklif etti. Yaman'dan 'evet' yanıtı geldi.

Kaynak: (TRT Spor)