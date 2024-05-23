Mert Hakan Yandaş’tan PFDK Kararlarına ‘Gülücüklü’ Tepki
Mert Hakan Yandaş’tan PFDK Kararlarına ‘Gülücüklü’ Tepki
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK’nın kendisi için verdiği 5 maç men cezası sonrasında sosyal medya hesabından ‘gülücüklü’ tepki gösterdi.
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PFDK’nın Galatasaray maçındaki davranışları nedeniyle 5 maç men cezası verdiği Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’tan PFDK’ya gönderme geldi.
Yandaş, kendisine verilen ceza sonrasında sosyal medya hesabından gülücüklü paylaşım yaptı.
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