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Mert Hakan Yandaş’tan PFDK Kararlarına ‘Gülücüklü’ Tepki

Mert Hakan Yandaş’tan PFDK Kararlarına ‘Gülücüklü’ Tepki

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.05.2024 - 23:34

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK’nın kendisi için verdiği 5 maç men cezası sonrasında sosyal medya hesabından ‘gülücüklü’ tepki gösterdi.

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PFDK’nın Galatasaray maçındaki davranışları nedeniyle 5 maç men cezası verdiği Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’tan PFDK’ya gönderme geldi.

PFDK’nın Galatasaray maçındaki davranışları nedeniyle 5 maç men cezası verdiği Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’tan PFDK’ya gönderme geldi.

Yandaş, kendisine verilen ceza sonrasında sosyal medya hesabından gülücüklü paylaşım yaptı.

Yandaş, kendisine verilen ceza sonrasında sosyal medya hesabından gülücüklü paylaşım yaptı.

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