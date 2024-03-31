Mersin 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Mersin'de Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?
Mersin 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Mersin'de Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Tüm illerde oy sayımına başlandı. Peki Mersin'de son durum nasıl? Hangi aday önde? Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?
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