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Mersin 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Mersin'de Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?

Mersin 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Mersin'de Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:26

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Tüm illerde oy sayımına başlandı. Peki Mersin'de son durum nasıl? Hangi aday önde? Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

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Mersin 31 Mart Yerel Seçim sonucu

Mersin 31 Mart Yerel Seçim sonucu

Mersin'de 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde büyükşehirde hangi partiden hangi adayın önde olduğu araştırılıyor.

Mersin'de sandıkların yüzde kaçı açıldı?

Mersin'de sandıkların yüzde kaçı açıldı?

  • Saat 20.02 itibarıyla ilk sonuçlar;

  • AÇILAN SANDIK: Yüzde 15.31

Mersin'de seçimi kim kazandı?

Mersin'de seçimi kim kazandı?

  • CHP - Vahap Seçer. 96.704 - Oyların oranı yüzde 58.39

  • MHP - Serdar Soydan: 49.003 - Oyların oranı yüzde 29.59

Güncellenecek.

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