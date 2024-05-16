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Merkez Bankası Rezervleri Artarken, KKM ve Döviz Düştü

Merkez Bankası Rezervleri Artarken, KKM ve Döviz Düştü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.05.2024 - 15:15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste iki haftalık düşüşün ardından, geçen haftayı artışla tamamladı. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar sınırlı düşüş yaşandı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3,2 milyar dolar azaldı.

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KKM ve katılma hesaplarındaki sınırlı düşüş sürdü.

KKM ve katılma hesaplarındaki sınırlı düşüş sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 232,8 milyar TL'den 2 trilyon 196,4 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 133,9 milyar TL'den 13 trilyon 164 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 609,2 milyar TL'den 15 trilyon 613,8 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 133,9 milyar TL'den 13 trilyon 164 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 609,2 milyar TL'den 15 trilyon 613,8 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 647,2 milyar TL'den 1 trilyon 653,7 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 412,8 milyar TL'den 1 trilyon 410,8 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 204,9 milyar TL'den 206,9 milyar TL'ye yükseldi. Veriler 10 Mayıs ile biten haftayı kapsıyor.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 185,70 milyon dolar düşüş gösterdi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 185,70 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 175 milyar 814,7 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 10 Mayıs ile sona eren haftada 172 milyar 629,0 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 191,60 milyon dolar azalarak 106 milyar 768,60 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 993,90 milyon dolar düşüşle 65 milyar 860,50 milyon dolara geriledi. 

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 4 milyar 292 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 195 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 miyar 96 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB döviz rezervleri 7,55 milyar dolar artış gösterdi.

TCMB döviz rezervleri 7,55 milyar dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, 10 Mayıs itibarıyla toplam rezervler 7 milyar 547 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolardan, 134 milyar 402 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 5 milyar 55 milyon dolar artarak 69 milyar 148 milyon dolardan 74 milyar 203 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 2 milyar 492 milyon dolar yükseldi ve 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolar geldi.

Bir önceki hafta 21 milyar 79 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 9 milyar 793 milyon dolar artarak 30 milyar 872 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 21 milyar 79 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 9 milyar 793 milyon dolar artarak 30 milyar 872 milyon dolara çıktı.
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