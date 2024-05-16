Merkez Bankası Rezervleri Artarken, KKM ve Döviz Düştü
Merkez Bankası Rezervleri Artarken, KKM ve Döviz Düştü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste iki haftalık düşüşün ardından, geçen haftayı artışla tamamladı. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar sınırlı düşüş yaşandı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3,2 milyar dolar azaldı.
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KKM ve katılma hesaplarındaki sınırlı düşüş sürdü.
Aynı haftada krediler 13 trilyon 133,9 milyar TL'den 13 trilyon 164 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 609,2 milyar TL'den 15 trilyon 613,8 milyar TL'ye çıktı.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3 milyar 185,70 milyon dolar düşüş gösterdi.
TCMB döviz rezervleri 7,55 milyar dolar artış gösterdi.
Bir önceki hafta 21 milyar 79 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 9 milyar 793 milyon dolar artarak 30 milyar 872 milyon dolara çıktı.
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