Merkez Bankası'nın Eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara: "Yüzde 50 Faiz Cazip Değil"
Merkez Bankası'nın Eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara: "Yüzde 50 Faiz Cazip Değil"
TCMB Eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde olmasının yurt içinde vatandaşı enflasyonda karşı koruyamadığını belirtti.
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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, TCMB'nin yüzde 50 seviyesinde tuttuğu politika faizinin kimin için cazip olduğunu sorguladı.
X (Twitter) paylaşımında Kara, yüzde 50 seviyesinde olan faiz ile kur istikrarı garantisinin yurt dışında gelecek yatırımcılar için çok cazip olduğunu belirtti.
Kara'nın paylaşımı şu şekilde oldu:
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