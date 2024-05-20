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Merkez Bankası'nın Eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara: "Yüzde 50 Faiz Cazip Değil"

Merkez Bankası'nın Eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara: "Yüzde 50 Faiz Cazip Değil"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.05.2024 - 14:34

TCMB Eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde olmasının yurt içinde vatandaşı enflasyonda karşı koruyamadığını belirtti.

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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, TCMB'nin yüzde 50 seviyesinde tuttuğu politika faizinin kimin için cazip olduğunu sorguladı.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, TCMB'nin yüzde 50 seviyesinde tuttuğu politika faizinin kimin için cazip olduğunu sorguladı.

X (Twitter) paylaşımında Kara, yüzde 50 seviyesinde olan faiz ile kur istikrarı garantisinin yurt dışında gelecek yatırımcılar için çok cazip olduğunu belirtti.

X (Twitter) paylaşımında Kara, yüzde 50 seviyesinde olan faiz ile kur istikrarı garantisinin yurt dışında gelecek yatırımcılar için çok cazip olduğunu belirtti.

Vatandaşların aynı şekilde enflasyondan korunmadığını belirten Kara, para politikası yanında maliye politikasına vurgu yaptı.

Kara'nın paylaşımı şu şekilde oldu:

Kara'nın paylaşımı şu şekilde oldu:
twitter.com

Yüzde 50 faiz ve kur istikrarı garantisi yurtdışı yatırımcı için çok cazipken vatandaşın birikimlerini enflasyona karşı koruması açısından aynı derecede cazip değil. Bu asimetriyi gidermek için makroihtiyati politikaların ve maliye politikalarının eşgüdümle devreye girmesi gerekiyor.

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