Merkez Bankası'nın Eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara: "Yüzde 50 Faiz Cazip Değil"

Yüzde 50 faiz ve kur istikrarı garantisi yurtdışı yatırımcı için çok cazipken vatandaşın birikimlerini enflasyona karşı koruması açısından aynı derecede cazip değil. Bu asimetriyi gidermek için makroihtiyati politikaların ve maliye politikalarının eşgüdümle devreye girmesi gerekiyor.