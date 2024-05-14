Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan Mesaj Dolu Konuşma: Enflasyonda Tarih Verdi!

Yapay zekanın tam olarak reel ekonomiye etkileri konusunda şu an bir şey söyleyemiyoruz. Açıklanan tasarruf paketinin çoğu harcamalarla ilgili önlem, bunların hepsi bize enflasyonla ilgili yardımcı olacak. Hazine harcamalar konusunda bize yardımcı oluyor.