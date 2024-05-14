Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan Mesaj Dolu Konuşma: Enflasyonda Tarih Verdi!
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan Mesaj Dolu Konuşma: Enflasyonda Tarih Verdi!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Katar Ekonomik Forumu'nda konuşma yaptı. Karahan'ın konuşmasında enflasyon vurgusu dikkat çekti.
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TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada enflasyona vurgu yaptı.
Karahan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:
"Uzun vadeli enflasyon beklentimiz yüzde 5, bu uzun bir patika olsa da para politikamızı sıkı tutmakta kararlıyız."
"Şu anda sosyoekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak olacak."
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Yirmi yıldır standartlarını hiç bozmuyorlar... Yalan, takiye, algı.... 😡😡😡