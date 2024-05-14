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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan Mesaj Dolu Konuşma: Enflasyonda Tarih Verdi!

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan Mesaj Dolu Konuşma: Enflasyonda Tarih Verdi!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.05.2024 - 15:29

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Katar Ekonomik Forumu'nda konuşma yaptı. Karahan'ın konuşmasında enflasyon vurgusu dikkat çekti.

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TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada enflasyona vurgu yaptı.

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada enflasyona vurgu yaptı.

TCMB Başkanı Karahan, 'Piyasalar enflasyonun aşağı geleceğine kesinlikle inanıyorlar' derken, piyasa ile enflasyon tahminleri arasında bir miktar farklılık olduğunu belirtti.

Karahan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:

Karahan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:

Enflasyon Mayıs ayında yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaşacak. Enflasyonu aşağı getirmek için elimizden geleni yapacağız. Yılın ikinci yarısında koşullar dezenflasyonist olacak. 

"Uzun vadeli enflasyon beklentimiz yüzde 5, bu uzun bir patika olsa da para politikamızı sıkı tutmakta kararlıyız."

"Uzun vadeli enflasyon beklentimiz yüzde 5, bu uzun bir patika olsa da para politikamızı sıkı tutmakta kararlıyız."

Popüler olmak için değil işimizi yapmak için buradayız, bu da enflasyonu düşürmek. Enflasyonu düşürmek için aksiyon almaya hazırız. Enflasyonu düşürmek zorundayız.

"Şu anda sosyoekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak olacak."

"Şu anda sosyoekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak olacak."

Yapay zekanın tam olarak reel ekonomiye etkileri konusunda şu an bir şey söyleyemiyoruz. Açıklanan tasarruf paketinin çoğu harcamalarla ilgili önlem, bunların hepsi bize enflasyonla ilgili yardımcı olacak. Hazine harcamalar konusunda bize yardımcı oluyor.

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Halil Değerli

Yirmi yıldır standartlarını hiç bozmuyorlar... Yalan, takiye, algı.... 😡😡😡