Merhametin Kaybolduğu Sokaklar, Dilsiz Canların Sessiz Çığlığı

Çünkü merhamet, insan olmanın en temel gerekliliklerinden biridir. Eğer bu duyguyu kaybedersek, insan olmanın ne anlamı kalır ki?

Her sabah uyandığımda, dışarıda bir köpeğin havlamasını duyduğumda, bir kedinin penceremin önünde durduğunu gördüğümde, içimi bir huzur kaplar. Bu küçük anlar, yaşamın ne kadar kıymetli ve güzel olduğunu hatırlatır bana. Ancak bu güzellik, acımasızca ellerimizden kayıp gidiyor ve bu durum, beni derinden yaralıyor.

Sokak hayvanlarına yapılan bu zulmü izlemek, kalbimde onarılması zor yaralar açıyor. Bir insan olarak, vicdanım bu duruma isyan ediyor. Bu dünyayı hayvanlarla paylaşmak, bizim insani sorumluluğumuzdur. Onlara karşı merhametli olmak, sadece bir tercih değil, aynı zamanda bir zorunluluktur.

Eğer bu merhameti kaybedersek, insanlık olarak neyi kazanabiliriz ki? Her öldürülen hayvanla, aslında kendi insanlığımızdan bir parçayı da kaybediyoruz.

Bu yazıyı okuyan herkesin, bir an durup düşünmesini isterim. Belki de sabahları işe giderken görmezden geldiğiniz o küçük kedi ya da köpek, size insan olmanın ne anlama geldiğini hatırlatacak en güzel öğretmen olabilir. Onlara merhamet etmek, aslında kendi ruhumuza şifa vermek demektir. Bu yüzden, bu dilsiz canlara sahip çıkalım, onları koruyalım ve bu dünyayı hep birlikte, sevgi dolu bir yer haline getirelim.

Merhameti kaybetmemek dileğiyle…

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