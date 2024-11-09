Geçmişten Bugüne Türk Yat Sektörü

-Mengi Yay Yatçılık, Türk Yat İnşa sektörünün önde gelen tersanelerinden bir tanesidir. Kurulmuş olduğu 1964 yılından günümüze kadar üretilen 210 üzerinde sandal, balıkçı teknesi, yelkenli, gulet ve motor yatlar ile Türk ekonomisine ilk günkü heyecan ve tutku ile katkı sağlamaya ve Türk Yat İnşa sanayini dünyada temsil etmeye devam etmektedir.

Mengi Yay Yatçılık Tuzla Tersaneler Bölgesi Nuh Sanayi Sitesinde ahşap, çelik, çelik/alüminyum, kompozit gulet, trawler, yelkenli ve motor yat üretimi yapmaktadır. Bünyesinde barındırdığı üç adet hangarı ile aynı anda 4 adet tekne üretim kapasitesine sahiptir.

Mengi Yay Yatçılık’ın kurucusu babamız Ramazan Mengi 14 Nisan 1953 tarihinde Kastamonu’da doğar. Daha 11 yaşında iken babasının farklı tekne atölyelerinde göstermiş olduğu ustalıktan etkilenerek içindeki büyük istek ile tekne inşa felsefesini öğrenmek için zamanın tekne inşa sektörünün bulunduğu Ayvansaray’a gelmeye karar verir. Kariyerinin ilk adımlarını sandal ve balıkçı teknesi yapımında çırak olarak çalışmaya başlaması ile atar. 1964-1976 yılları arasında çırak, formen, usta ve esnaf olarak çalıştığı 12 yıllık dönemde edinmiş olduğu tecrübe ile Ayvansaray’da kendi atölyesini açmaya ve tekne inşa sektörüne girmeye karar verir.

1 Şubat 1963 tarihinde Kastamonu’da doğan Muzaffer Yay, 15 yıllık teorik ve pratik sektör tecrübesi ile formen olarak işe başlar. Muzaffer Yay’ın katılımı ile şirket ustalık ve iş disiplini yönünden tam kapasiteye ulaşmış olur.