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Geçmişten Bugüne Türk Yat Sektörü
Geçmişten Bugüne Türk Yat Sektörü
Türkiye'de lüks motoryat denince akla ilk gelen tersanelerden biri olan Mengi Yay Yatçılık Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin MENGİ ile Onedio okurları için özel ve keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
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-Mengi Yay Yatçılık ’ı bize tanıtır mısınız? Tarihçeniz hakkında bize bilgi verebilir misiniz?
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Ramazan Mengi’nin büyük oğlu Hüseyin Mengi 28 Şubat 1972 tarihinde Kastamonu’da doğar.
Ramazan Mengi’nin küçük oğlu Mustafa Mengi 11 Eylül 1980 tarihinde İstanbul’da doğar ve 1998 yılında şirket ortağı olur.
-Tersanenizin misyonundan bahsedebilir misiniz?
-Takip ettiğim kadarı ile pandemi döneminde sektörde hareketlenme yaşadınız. Süreci değerlendirebilir misiniz? İş yoğunluğunuz ne durumda? Yakın zamanda teslim ettiğiniz projeler ve devam eden projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
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-Türk Yat Sektörünü nasıl değerlendirirsiniz?
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