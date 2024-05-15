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Memurlara 6 Farklı Çalışma Modeli: Kamuda İşler Değişiyor

Memurlara 6 Farklı Çalışma Modeli: Kamuda İşler Değişiyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.05.2024 - 14:47

Kamuda tasarruf tedbirleri açıklandığından bu yana inceleniyor. Özellikle kamu personelinin çalışma sisteminde yapılacak değişiklikler merak edilirken, 6 formül olduğu belirtildi.

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Kamuda tasarruf önlemlerinde yeni memur alımları emekli olan personele göre belirlenecek olurken, servis gibi ek sosyal haklar da belli bölgelerde toplu taşımaya dönecek. Uzaktan ve esnek çalışma sistemlerinin de hayata geçirilmesi beklenirken, yeni çalışma sistemlerine yönelik 6 formül olduğu iddia edildi.

Kamuda tasarruf önlemlerinde yeni memur alımları emekli olan personele göre belirlenecek olurken, servis gibi ek sosyal haklar da belli bölgelerde toplu taşımaya dönecek. Uzaktan ve esnek çalışma sistemlerinin de hayata geçirilmesi beklenirken, yeni çalışma sistemlerine yönelik 6 formül olduğu iddia edildi.

Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, 6 madde şu şekilde: 

  • Esnek çalışma

  • Değişken zamanlı çalışma

  • Yoğunlaştırılmış çalışma

  • Uzaktan çalışma

  • Kısmi zamanlı çalışma

  • Akademik eğitim amaçlı çalışma.

Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram'ın Milliyet'e anlattığına göre, emekliye ayrılacak personelin yerine olacak alımlar tüm kamu birimlerinde uygulanamayacak.

Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram'ın Milliyet'e anlattığına göre, emekliye ayrılacak personelin yerine olacak alımlar tüm kamu birimlerinde uygulanamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkların bunu dikkate almayacağını belirten Bayram, öğretmen ataması, fahiş fiyatla ve kayıt dışılıkla mücadele kapsamında iş yükünün arttığını savundu. Kaynak: Milliyet

Kamuda çalışanların birden fazla yerden maaş almasında getirilecek olan sınırlamaya da 'Fahiş bir maaş alınıyorsa buna üst sınır getirilecek. O üst sınırı aşan kısım doğrudan devlete gelir olarak kaydedilecektir' değerlendirmesini yaptı.

Esnek ve uzaktan çalışmada İstanbul gibi illerde bazı günlerde trafikte azalmayı sağlayan özel sektör uygulamaları bulunurken, bütün bakanlıklarda uygulanabileceği belirtildi.

Esnek ve uzaktan çalışmada İstanbul gibi illerde bazı günlerde trafikte azalmayı sağlayan özel sektör uygulamaları bulunurken, bütün bakanlıklarda uygulanabileceği belirtildi.

İnternet tabanlı uygulamalar kullanan bakanlıklar uygun olurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, müfettiş ve gelir uzmanları, internet tabanlı uygulamalar kullanıyor. 

Bu gibi kurumlarda esnek çalışma modelleri getirilebilirken, verimlilik ve motivasyon artışı da görülebilir.

Büyükşehirlerde uzaktan çalışma modeli de verimliliği artıracak olarak görülürken, hibrit modellerin kamuda başlamasının etkili olacağı öngörüldü.

Büyükşehirlerde uzaktan çalışma modeli de verimliliği artıracak olarak görülürken, hibrit modellerin kamuda başlamasının etkili olacağı öngörüldü.
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