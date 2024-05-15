Memurlara 6 Farklı Çalışma Modeli: Kamuda İşler Değişiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıkların bunu dikkate almayacağını belirten Bayram, öğretmen ataması, fahiş fiyatla ve kayıt dışılıkla mücadele kapsamında iş yükünün arttığını savundu. Kaynak: Milliyet

Kamuda çalışanların birden fazla yerden maaş almasında getirilecek olan sınırlamaya da 'Fahiş bir maaş alınıyorsa buna üst sınır getirilecek. O üst sınırı aşan kısım doğrudan devlete gelir olarak kaydedilecektir' değerlendirmesini yaptı.