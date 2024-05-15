Memurlara 6 Farklı Çalışma Modeli: Kamuda İşler Değişiyor
Memurlara 6 Farklı Çalışma Modeli: Kamuda İşler Değişiyor
Kamuda tasarruf tedbirleri açıklandığından bu yana inceleniyor. Özellikle kamu personelinin çalışma sisteminde yapılacak değişiklikler merak edilirken, 6 formül olduğu belirtildi.
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Kamuda tasarruf önlemlerinde yeni memur alımları emekli olan personele göre belirlenecek olurken, servis gibi ek sosyal haklar da belli bölgelerde toplu taşımaya dönecek. Uzaktan ve esnek çalışma sistemlerinin de hayata geçirilmesi beklenirken, yeni çalışma sistemlerine yönelik 6 formül olduğu iddia edildi.
Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram'ın Milliyet'e anlattığına göre, emekliye ayrılacak personelin yerine olacak alımlar tüm kamu birimlerinde uygulanamayacak.
Esnek ve uzaktan çalışmada İstanbul gibi illerde bazı günlerde trafikte azalmayı sağlayan özel sektör uygulamaları bulunurken, bütün bakanlıklarda uygulanabileceği belirtildi.
Büyükşehirlerde uzaktan çalışma modeli de verimliliği artıracak olarak görülürken, hibrit modellerin kamuda başlamasının etkili olacağı öngörüldü.
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