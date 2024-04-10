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Memura Giyim Yardımındaki Paralar Şaşırttı: 2014 Yılı Fiyatlarına Göre mi?

Memura Giyim Yardımındaki Paralar Şaşırttı: 2014 Yılı Fiyatlarına Göre mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.04.2024 - 18:48

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in memurlara yönelik yönetmelikle yapılan kıyafet yardımlarındaki tutar gündem oldu.

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Şimşek'in imzaladığı yönetmelikle memurlara takım elbise için 677 lira, ayakkabı için de 191 lira yardım yapılacak.

Şimşek'in imzaladığı yönetmelikle memurlara takım elbise için 677 lira, ayakkabı için de 191 lira yardım yapılacak.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla 'Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği' yayımlandı.

2024 yılında memurlara yapılacak giyim yardımları belli oldu.

2024 yılında memurlara yapılacak giyim yardımları belli oldu.

Memurlara kıyafet yardımı için ödenmesi kararlaştırılan tutar, 'Bakanlığın Türkiye’deki fiyatlardan haberi olmadığı yönünde eleştirilere maruz kaldı.

Bakanlıklarda görev yapan memurlara yönelik takım elbise için 677 TL ve ayakkabı için 191 TL ödenmesine karar verilmesi sosyal medyada da gündem oldu.

Bakanlıklarda görev yapan memurlara yönelik takım elbise için 677 TL ve ayakkabı için 191 TL ödenmesine karar verilmesi sosyal medyada da gündem oldu.

Sosyal medyada bu fiyata takım elbise ve ayakkabı kalmamasına yönelik yorumlar ilgi çekerken,

Sosyal medyada bu fiyata takım elbise ve ayakkabı kalmamasına yönelik yorumlar ilgi çekerken,
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Örnekler de verildi.

Örnekler de verildi.
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İşte Mehmet Şimşek'in fiyatlardan haberi olmamasına yapılan yorumlardan bazıları.

İşte Mehmet Şimşek'in fiyatlardan haberi olmamasına yapılan yorumlardan bazıları.
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Siz ne diyorsunuz bu yardıma?

Siz ne diyorsunuz bu yardıma?
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Ihsn Ünal

Ya!zaten işçi memurun değerimi var

s.rtc

Bir 0 eksik yazmışlar herhalde

Semih Kurnaz

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