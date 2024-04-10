Memura Giyim Yardımındaki Paralar Şaşırttı: 2014 Yılı Fiyatlarına Göre mi?
Memura Giyim Yardımındaki Paralar Şaşırttı: 2014 Yılı Fiyatlarına Göre mi?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in memurlara yönelik yönetmelikle yapılan kıyafet yardımlarındaki tutar gündem oldu.
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Şimşek'in imzaladığı yönetmelikle memurlara takım elbise için 677 lira, ayakkabı için de 191 lira yardım yapılacak.
2024 yılında memurlara yapılacak giyim yardımları belli oldu.
Bakanlıklarda görev yapan memurlara yönelik takım elbise için 677 TL ve ayakkabı için 191 TL ödenmesine karar verilmesi sosyal medyada da gündem oldu.
Sosyal medyada bu fiyata takım elbise ve ayakkabı kalmamasına yönelik yorumlar ilgi çekerken,
Örnekler de verildi.
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İşte Mehmet Şimşek'in fiyatlardan haberi olmamasına yapılan yorumlardan bazıları.
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Siz ne diyorsunuz bu yardıma?
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Ya!zaten işçi memurun değerimi var
Bir 0 eksik yazmışlar herhalde
Zamcık. Hepinizin zamına koydular.