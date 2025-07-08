Melisa Ilıcalı'nın Havasından Yasemin Özilhan'ın Bacak Boyuna: 8 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Berfu Yenenler
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Şeyma Subaşı
Yasemin Tatlıses
Yasemin Özilhan
Hande Erçel
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Mert Demir
Merve Boluğur
Hafsanur Sancaktutan
Mine Tugay
Derin Talu
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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