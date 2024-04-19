Mehmet Şimşek'in Konuşmasında Dikkat Çeken "Yerel Halk" İfadesi Yorumları İkiye Böldü
Mehmet Şimşek'in Konuşmasında Dikkat Çeken "Yerel Halk" İfadesi Yorumları İkiye Böldü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD katıldığı toplantılardan birinde yaptığı konuşmadaki ifadeleri dikkat çekmeye devam ediyor.
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Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ABD'de IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere bulunuyor.
Şimşek, konuşmacı olarak katıldığı Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) toplantısında dikkat çeken bir konuşma yaptı.
Bakan Şimşek, konuşmasında vatandaşlar için "yerel halk" ifadesini kullanınca sosyal medyada gündem oldu.
Şimşek'in sözlerine yorumlar yoğun olurken,
Kimileri bu söylemde hassasiyet göstererek "vatandaşlar" olarak bahsedilmesi gerektiğini,
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Kimileri de terminolojik olarak bu söylemin doğru olduğunu ifade etti.
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Yine de "yerel halk" ifadesine 'takılan' çok oldu.
İşte o yorumlardan bazıları.
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Mehmet Şimşek, konuşmasında halkı enflasyonun düşüşüne ikna edilmesi gerektiğini anlatmıştı.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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"Yerel halk" verilere de yansıyan şekilde "yurt içi yerleşikler" şeklinde mi kullanıldı?
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Yoksa bir dil sürçmesi mi?
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Yorumlara bekliyoruz.
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