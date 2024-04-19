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Mehmet Şimşek'in Konuşmasında Dikkat Çeken "Yerel Halk" İfadesi Yorumları İkiye Böldü

Mehmet Şimşek'in Konuşmasında Dikkat Çeken "Yerel Halk" İfadesi Yorumları İkiye Böldü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
19.04.2024 - 10:42 Son Güncelleme: 19.04.2024 - 11:13

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD katıldığı toplantılardan birinde yaptığı konuşmadaki ifadeleri dikkat çekmeye devam ediyor.

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Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ABD'de IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere bulunuyor.

Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ABD'de IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere bulunuyor.

Şimşek, konuşmacı olarak katıldığı Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) toplantısında dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Şimşek, konuşmacı olarak katıldığı Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) toplantısında dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Şimşek'in konuşmasının "enflasyona ikna" kısmı burada bulunuyor.

Bakan Şimşek, konuşmasında vatandaşlar için "yerel halk" ifadesini kullanınca sosyal medyada gündem oldu.

Bakan Şimşek, konuşmasında vatandaşlar için "yerel halk" ifadesini kullanınca sosyal medyada gündem oldu.

Şimşek'in sözlerine yorumlar yoğun olurken,

Şimşek'in sözlerine yorumlar yoğun olurken,
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Kimileri bu söylemde hassasiyet göstererek "vatandaşlar" olarak bahsedilmesi gerektiğini,

Kimileri bu söylemde hassasiyet göstererek "vatandaşlar" olarak bahsedilmesi gerektiğini,
twitter.com
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Kimileri de terminolojik olarak bu söylemin doğru olduğunu ifade etti.

Kimileri de terminolojik olarak bu söylemin doğru olduğunu ifade etti.
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Yine de "yerel halk" ifadesine 'takılan' çok oldu.

Yine de "yerel halk" ifadesine 'takılan' çok oldu.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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Mehmet Şimşek, konuşmasında halkı enflasyonun düşüşüne ikna edilmesi gerektiğini anlatmıştı.

Mehmet Şimşek, konuşmasında halkı enflasyonun düşüşüne ikna edilmesi gerektiğini anlatmıştı.
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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"Yerel halk" verilere de yansıyan şekilde "yurt içi yerleşikler" şeklinde mi kullanıldı?

"Yerel halk" verilere de yansıyan şekilde "yurt içi yerleşikler" şeklinde mi kullanıldı?
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Yoksa bir dil sürçmesi mi?

Yoksa bir dil sürçmesi mi?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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