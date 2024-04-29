Mehmet Cengiz, "Türkiye’de Çalıştıracak Adam Bulamıyoruz" Açıklamasına Yorumlar Gecikmedi
Mehmet Cengiz, "Türkiye’de Çalıştıracak Adam Bulamıyoruz" Açıklamasına Yorumlar Gecikmedi
Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'a verdiği röportajda kullandığı ifadeyle sosyal medyada gündem oldu.
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Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Türkiye'de birçok projenin üstlenicisi olmasıyla, ihalelerde önde gelen isimlerden olmasıyla öne çıkıyor.
Türkiye'nin önde gelen işadamlarından olan Cengiz, röportajda şu ifadeleriyle gündem oldu:
Ekonomistler de başta olmak üzere Mehmet Cengiz'in açıklamalarına yorumlar gecikmedi.
Özellikle çalışan kesimin maaşlarının erimesinde hız üzerinden yorumlar öne çıkarken,
Hak edilen ücretlerin ve hakların verilmesi dahilinde çalışanların daha motive olabileceği,
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İş arayanların da umutsuzluğunun bitebileceği yorumlara yansıdı.
Açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan maaşlar son yıllarda daha çok konuşulurken,
Sosyal haklar da çalışanların talepleri içinde giderek yükseliyor.
İşte o yorumlardan bazıları.
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Sizce iş beğenmeme sorunumuz var mı?
Emeklerinin karşılığını alamayan çalışanların bu konuda seçici davranması insani ve normal olan mı?
Yorumlara bekliyoruz.
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Çalışanın hakkını tam anlamıyla vermediğiniz için olabilir mi acaba..?
Asgari ücretle günde 12-13 saat çalıştıracak köle arıyorsunuz adam değil!
Ahmet Yüce. Skoda Türkiye Distribütörü ve Yüce Auto A.Ş. nin sahibi. Adam tüm çalışanlarına geçen yıl 25 bu yıl 29 maaş ikramiye verdi. Kapısının önünde sıra... Devamını Gör
çalışanı da adamın güvenin boşa çıkarmamış bu sene daha fazla para kazandırmış ki 25ten 29a çıkmış her işveren böyle olsa Allah razı olsun deriz