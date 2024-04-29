Mehmet Cengiz, "Türkiye’de Çalıştıracak Adam Bulamıyoruz" Açıklamasına Yorumlar Gecikmedi

Ekonomimizin önü çok açık, hiç endişe etmeye gerek yok. Ama biraz sıkıntı yaşanacak. Bakın görüyorsunuz Türk insanı dünyanın her yerinden yatırım yapıyor. Türkiye, eski Türkiye değil. Bu işin altından kalkarız. Merak edecek bir şey yok. Ama dünyada pandemi oldu, bir kriz var. Bizde biraz daha fazla var. Çalışmamız lazım. Çalışarak olur, çalışmazsak olmaz. Ama Türkiye'de adam bulamıyoruz.