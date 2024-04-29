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Mehmet Cengiz, "Türkiye’de Çalıştıracak Adam Bulamıyoruz" Açıklamasına Yorumlar Gecikmedi

Mehmet Cengiz, "Türkiye’de Çalıştıracak Adam Bulamıyoruz" Açıklamasına Yorumlar Gecikmedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.04.2024 - 13:59

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'a verdiği röportajda kullandığı ifadeyle sosyal medyada gündem oldu.

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Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Türkiye'de birçok projenin üstlenicisi olmasıyla, ihalelerde önde gelen isimlerden olmasıyla öne çıkıyor.

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Türkiye'de birçok projenin üstlenicisi olmasıyla, ihalelerde önde gelen isimlerden olmasıyla öne çıkıyor.

Bu kez de Patronlar Dünyası'nda Necla Dalan'a verdiği röportajda kullandığı ifadelerle öne çıktı.

Türkiye'nin önde gelen işadamlarından olan Cengiz, röportajda şu ifadeleriyle gündem oldu:

Türkiye'nin önde gelen işadamlarından olan Cengiz, röportajda şu ifadeleriyle gündem oldu:

Ekonomimizin önü çok açık, hiç endişe etmeye gerek yok. Ama biraz sıkıntı yaşanacak. Bakın görüyorsunuz Türk insanı dünyanın her yerinden yatırım yapıyor. Türkiye, eski Türkiye değil. Bu işin altından kalkarız. Merak edecek bir şey yok. Ama dünyada pandemi oldu, bir kriz var. Bizde biraz daha fazla var. Çalışmamız lazım. Çalışarak olur, çalışmazsak olmaz. Ama Türkiye'de adam bulamıyoruz. 

Ekonomistler de başta olmak üzere Mehmet Cengiz'in açıklamalarına yorumlar gecikmedi.

Ekonomistler de başta olmak üzere Mehmet Cengiz'in açıklamalarına yorumlar gecikmedi.
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Özellikle çalışan kesimin maaşlarının erimesinde hız üzerinden yorumlar öne çıkarken,

Özellikle çalışan kesimin maaşlarının erimesinde hız üzerinden yorumlar öne çıkarken,
twitter.com

Hak edilen ücretlerin ve hakların verilmesi dahilinde çalışanların daha motive olabileceği,

Hak edilen ücretlerin ve hakların verilmesi dahilinde çalışanların daha motive olabileceği,
twitter.com
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İş arayanların da umutsuzluğunun bitebileceği yorumlara yansıdı.

İş arayanların da umutsuzluğunun bitebileceği yorumlara yansıdı.
twitter.com

Açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan maaşlar son yıllarda daha çok konuşulurken,

Açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan maaşlar son yıllarda daha çok konuşulurken,
twitter.com

Sosyal haklar da çalışanların talepleri içinde giderek yükseliyor.

Sosyal haklar da çalışanların talepleri içinde giderek yükseliyor.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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Sizce iş beğenmeme sorunumuz var mı?

Sizce iş beğenmeme sorunumuz var mı?
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Emeklerinin karşılığını alamayan çalışanların bu konuda seçici davranması insani ve normal olan mı?

Emeklerinin karşılığını alamayan çalışanların bu konuda seçici davranması insani ve normal olan mı?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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mervednz

Çalışanın hakkını tam anlamıyla vermediğiniz için olabilir mi acaba..?

hsyn

Asgari ücretle günde 12-13 saat çalıştıracak köle arıyorsunuz adam değil!

Khan Tengri

Ahmet Yüce. Skoda Türkiye Distribütörü ve Yüce Auto A.Ş. nin sahibi. Adam tüm çalışanlarına geçen yıl 25 bu yıl 29 maaş ikramiye verdi. Kapısının önünde sıra... Devamını Gör

ece talyanoğlu

çalışanı da adamın güvenin boşa çıkarmamış bu sene daha fazla para kazandırmış ki 25ten 29a çıkmış her işveren böyle olsa Allah razı olsun deriz