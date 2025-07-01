Mediazone’un Sahip Olduğu Yeni Nesil İçerik Teknolojileri Neler?

Mediazone, içerik üretiminde LLM teknolojilerini yalnızca destekleyici araç olarak kullanıyor. Yani içerikler tamamen yapay zeka üretimi olmuyor. İçerikler insan eliyle özgünleştirilmiş ve doğruluğu kontrol edilmiş içerikler oluyor. Bu sayede hem bilgi kalitesi korunuyor hem de içerikler üretken yapay zeka modellerinin (ChatGPT, Gemini, Claude gibi) anlayabileceği yapıda hazırlanıyor.

GEO tarafında ise içerikler doğru sorularla başlıyor, net cevaplarla ilerliyor ve algoritmaların öncelik verdiği yapıya göre optimize ediliyor. Başlık yapılarından paragraflara, anahtar kelime yoğunluğundan bilgi güncelliğine kadar her detay içeriklerin yapay zeka motorları tarafından tercih edilen sonuç haline gelmesini hedefliyor.