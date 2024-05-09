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MEB’ten ‘Yarın Okullar Tatil’ İddiasına Açıklama Geldi: Yarın Okullar Tatil mi?

MEB’ten ‘Yarın Okullar Tatil’ İddiasına Açıklama Geldi: Yarın Okullar Tatil mi?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.05.2024 - 19:00

Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde 'Okullar yarın tatil' iddiasına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, yarın okulların tatil olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. 

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Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okulların yarın tatil olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okulların yarın tatil olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Okulların yarın kapalı olacağı iddialarını yalanlayan yetkililer, yarın okulların açık olacağı vurgusunu yaptı.

Okulların yarın kapalı olacağı iddialarını yalanlayan yetkililer, yarın okulların açık olacağı vurgusunu yaptı.

Öte yandan İstanbul’da özel bir lisenin müdürü olan İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılan Irak uyruklu bir öğrenci tarafından öldürülmesi sonrası eğitimcilerden tepkiler peş peşe geldi. Bazı sendikalar yurt genelinde yarın için protesto kararı aldı.

Öte yandan İstanbul’da özel bir lisenin müdürü olan İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılan Irak uyruklu bir öğrenci tarafından öldürülmesi sonrası eğitimcilerden tepkiler peş peşe geldi. Bazı sendikalar yurt genelinde yarın için protesto kararı aldı.

Eğitim-Bir-Sen üyeleri, İstanbul Eyüpsultan’da eski bir öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Okutgan’ı anmak ve eğitimdeki şiddete dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı.

Eğitim-Bir-Sen üyeleri, İstanbul Eyüpsultan’da eski bir öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Okutgan’ı anmak ve eğitimdeki şiddete dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı.
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