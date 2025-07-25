MBTI Kişiliğine Göre Sen Hangi Şarkıcısın?

Senin için “norm” diye bir şey yok. İnsanlar ne düşünürse düşünsün, sen kendi bildiğin yoldan gitmeyi seçersin. Can Bonomo gibi; alışılmışın dışında, asi ama eğlenceli, düşündüğünden çok daha yaratıcı. İçten içe çok zekisin ama bunu illa göstermek gibi bir derdin yok. Hayat senin için “yaşanacak bir şey” ve her anı kendi tadında tüketmeyi seviyorsun. Kurallar seni sıkıyor ama başıboş da değilsin. Kendi düzenin, kendi tarzın, kendi ritmin var. Seni çözmek zor ama çözen de kolay kolay bırakamaz.