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Matara ve Termoslarıyla Hem Çocukların Hem de Yetişkinlerin Gözdesi Olan Contigo’nun İndirimli Modelleri

etiket Matara ve Termoslarıyla Hem Çocukların Hem de Yetişkinlerin Gözdesi Olan Contigo’nun İndirimli Modelleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 00:55

Contigo'nun şık ve pratik içecek şişeleri ile tanışın! Gizmo Flip ve Jessie çocuk suluğundan Byron içecek şişesine, her ihtiyaca uygun bir Contigo var. Spor yaparken, okulda veya işte gün boyu suyunuzu yanınızda taşımanın en kolay ve stil sahibi yolunu keşfetmek için okumaya devam edin!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 29.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Contigo Gizmo Flip Autospout Çocuk İçecek Şişesi

1. Contigo Gizmo Flip Autospout Çocuk İçecek Şişesi

Küçükler için eğlenceli, büyükler için pratik! Bu içecek şişesi, çocukların macera dolu günlerine renk katarken, annelerin de en büyük yardımcısı oluyor. Autospout teknolojisi sayesinde dökülme derdi de tarihe karışıyor! 

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 500 TL.

Burada.

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2. Contigo Swish Autoseal Tritan Suluk, Mavi, 500 ml

2. Contigo Swish Autoseal Tritan Suluk, Mavi, 500 ml

Spor salonunda, ofiste veya doğa yürüyüşlerinde yanınızda bulundurmak isteyeceğiniz bu suluk, su içmeyi bir zevke dönüştürüyor. Autoseal teknolojisiyle sızdırmazlık garantisi sunarken, mavi rengiyle de tarzınıza tarz katıyor!

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 520 TL.

Burada.

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3. Contigo Üniseks Byron İçecek Şişesi, Pembe, 470 ml, CANLI

3. Contigo Üniseks Byron İçecek Şişesi, Pembe, 470 ml, CANLI

Canlı pembe rengiyle dikkat çeken bu şişe, hem uniseks tasarımı hem de mükemmel işlevselliğiyle vazgeçilmezler arasında. Byron içecek şişesi, gün boyu taze ve soğuk içeceklerin tadını çıkarmak isteyenlerin favorisi!

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 615 TL.

Burada.

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4. Contigo Cortland Autoseal Tritan Suluk, Su Yeşili, 720 ml

4. Contigo Cortland Autoseal Tritan Suluk, Su Yeşili, 720 ml

Göz alıcı su yeşili rengi ve 720 ml kapasitesiyle su içmeyi kolaylaştıran bir suluk. Autoseal teknolojisiyle suyunuzu sızdırmadan yanınızda taşıyabilir, hareket halindeyken bile rahatça içebilirsiniz!

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 599 TL.

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5. Contigo Jackson Autopop Tritan Suluk, Mavi, 720 ml, Ardıç

5. Contigo Jackson Autopop Tritan Suluk, Mavi, 720 ml, Ardıç

Ardıç mavisiyle gününüze enerji katacak bu suluk, pratik Autopop kapağı ile su içmeyi daha keyifli hale getiriyor. Tritan materyali sayesinde kırılmaz ve hafif; yanınızda taşımanız çok kolay!

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 639 TL.

Burada.

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6. Contigo Ashland Autospout Tritan Suluk, 720 ml, Mavi

6. Contigo Ashland Autospout Tritan Suluk, 720 ml, Mavi

Gün boyu enerji dolu kalmak isteyenler için ideal bir seçenek! Autospout teknolojisiyle kolayca su içebilir, 720 ml kapasitesiyle susuzluğunuzu giderebilirsiniz. Mavi rengi de cabası!

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 599 TL.

Burada.

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7. Contigo Jessie Tritan Çocuk Suluğu 420 ml, Mavi

7. Contigo Jessie Tritan Çocuk Suluğu 420 ml, Mavi

Küçükler için özel olarak tasarlanan bu suluk, mrengiyle miniklerin favorisi oluyor. Güvenli Tritan malzemesi ve dökülme önleyici tasarımı ile çocukların yanında hep güvende hissettiriyor.

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 554 TL.

Burada.

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8. Contigo Easy Clean Autospout Çocuk İçecek Şişesi, Pipetli, Unicorn, Pembe, 380 ml

8. Contigo Easy Clean Autospout Çocuk İçecek Şişesi, Pipetli, Unicorn, Pembe, 380 ml

Unicorn teması ve pembe rengiyle çocukların en sevdikleri arasında yer alıyor. Pipetli Autospout kapağı sayesinde içmeyi kolaylaştıran bu şişe, anneler için de temizlikte büyük kolaylık sağlıyor.

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 1050 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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9. Contigo Free Flow İçecek Şişesi, Büyük BPA İçermeyen Su Şişesi

9. Contigo Free Flow İçecek Şişesi, Büyük BPA İçermeyen Su Şişesi

Büyük boyutta ve %100 sızdırmaz bu şişe, BPA içermeyen Tritan plastikten üretilmiştir. Düğmeye basarak içme özelliği ile su içmeyi eğlenceli hale getirir, sağlıklı bir yaşamın anahtarı!

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 949 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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10. Contigo Westloop Autoseal Termos Bardak 470 ml, Mavi

10. Contigo Westloop Autoseal Termos Bardak 470 ml, Mavi

Mavi rengi ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu termos bardak, sıcak ve soğuk içeceklerinizi saatlerce ideal sıcaklıkta tutar. Autoseal teknolojisi ile sızdırmazlık sağlarken, hareket halindeyken bile kolay kullanım sunar!

Şu an Prime Fırsatları kapsamında 950 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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