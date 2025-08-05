Masum Gibi Görünüp Tehlikeli Olan 5 Burç! Sınırlarını Zorlarsan Sonuçlarına Katlanırsın

Koç burcu savaş gezegeni Mars’ın etkisi altındadır ve bu da ona doğuştan bir mücadeleci ruh verir. Kendisini tehdit altında hissettiğinde ya da otoritesine karşı gelindiğinde, asla suskun kalmaz. Özellikle doğrudan bir çatışma ya da rekabet ortamında Koç’un tehlikeli yüzüyle tanışmak işten bile değildir. Kısa sürede öfkelenir, tepkisini hemen gösterir ve söylediklerinin ya da yaptıklarının sonucunu pek umursamaz.

Bu burcun en tehlikeli yanı, düşünmeden harekete geçebilmesi ve öfkelendiğinde gözünün kimseyi görmemesidir. Sözünü sakınmaz, niyeti yoksa da kırar. Yalnızca kendini savunmakla kalmaz, karşısındaki kişiye ders vermeyi de amaçlar. Özür dilemekte zorlanır çünkü ona göre o anda haklıdır.