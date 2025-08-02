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Aşkta Yıldızları Hiç Barışmayanlar: En Uyumsuz Burç Eşleşmeleri!

Aşkta Yıldızları Hiç Barışmayanlar: En Uyumsuz Burç Eşleşmeleri!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.08.2025 - 17:11

Bazı çiftler daha ilk günden birbirini tamamlıyor. Bazılarıysa ne kadar uğraşsa da bir türlü dengeyi bulamıyor. İlişkilerde sevgi kadar kişilik uyumu da önemli. Çünkü her ne kadar aşk başlarda kör etse de, burçların doğası zamanı gelince gerçek yüzünü gösterebiliyor. Peki hangi burçlar, birlikteyken sürekli çakışıyor ve neden uzun vadede yıpranıyor?

Bakalım!

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Boğa ve Aslan: İkisi de kral ama aynı tahtta oturamaz

Boğa konfor ister, rutin sever, sakinlikten beslenir. Aslan ise ilgi odağı olmak ister, hareketlidir ve enerjisiyle parlamayı sever. İkisi de güçlü karakterdir ama farklı yönlerden. Boğa sabit fikirlidir, Aslan gururludur. İlişkide kimse geri adım atmak istemeyince egolar çarpışır. 

Boğa'nın sessiz inadı, Aslan'ın gösterişli tavırlarıyla çatışır. Bu yüzden aralarında sürekli bir güç savaşı yaşanır. İkisinin de “ben bilirim” demesi, ilişkiyi kısa sürede çıkmaza sokabilir.

Koç ve Balık: Aşkları ateşli başlar, gözyaşıyla biter

Koç burcu her şeye hızla başlamak ister, doğrudandır, patavatsız olabilir ve ne düşündüğünü açıkça söyler. Balık burcu ise duygularıyla yaşar, hassastır, içe dönüktür ve kolayca kırılabilir. Bu iki burcun ilişkisi başlangıçta ilgi çekici olabilir çünkü zıt kutuplar birbirini çeker. 

Ancak zamanla Koç’un sert çıkışları, Balık’ın duygusal sınırlarını zorlamaya başlar. Koç’un maceracı doğası, Balık’ın huzur arayışını sarsar. Sonuç? Biri yorulur, diğeri kırılır. Bu ilişki, hassas kalbi fazla test eder.

İkizler ve Akrep: Gizemi çözülmeyen sorunlar zinciri

İkizler konuşkan, neşeli, değişken ve sosyaldir. Akrep ise ketum, derin, sahiplenici ve ciddi bir doğaya sahiptir. Bu iki burç ilk başta birbirinin gizemine kapılabilir. Ancak zaman geçtikçe İkizler'in yüzeysel ilgileri, Akrep’in derin bağ kurma isteğiyle çelişir. 

Akrep her şeyi kontrol etmek ister, İkizler özgürlük ister. Bu da ilişkide güvensizlik yaratır. Akrep için sadakat bir zorunlulukken, İkizler için sürekli heyecan daha önemlidir. Bu iki burcun birlikte yürümesi zordur çünkü biri konuşur, diğeri içine atar.

Yay ve Oğlak: Hayat tarzları ayrı gezegen

Yay burcu özgürlüğüne düşkündür, plansızlıktan keyif alır, spontane yaşar. Oğlak burcu ise düzenlidir, hedef odaklıdır, plan yapmadan adım atmaz. Yay her yeni fikre açıktır, Oğlak ise riski sevmez. Bu yüzden aralarındaki ilişki, başlangıçta heyecanlı olsa da uzun vadede yorucu hale gelir. 

Oğlak’ın disiplinli yapısı, Yay’a göre fazla kısıtlayıcıdır. Yay’ın sorumsuz gibi görünen tavırları da Oğlak’ın güvenini sarsar. Bu yüzden aralarındaki dengeyi kurmak neredeyse imkânsız olur.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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