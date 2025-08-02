Aşkta Yıldızları Hiç Barışmayanlar: En Uyumsuz Burç Eşleşmeleri!
Bazı çiftler daha ilk günden birbirini tamamlıyor. Bazılarıysa ne kadar uğraşsa da bir türlü dengeyi bulamıyor. İlişkilerde sevgi kadar kişilik uyumu da önemli. Çünkü her ne kadar aşk başlarda kör etse de, burçların doğası zamanı gelince gerçek yüzünü gösterebiliyor. Peki hangi burçlar, birlikteyken sürekli çakışıyor ve neden uzun vadede yıpranıyor?
Bakalım!
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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