Aşkta Yıldızları Hiç Barışmayanlar: En Uyumsuz Burç Eşleşmeleri!

Boğa konfor ister, rutin sever, sakinlikten beslenir. Aslan ise ilgi odağı olmak ister, hareketlidir ve enerjisiyle parlamayı sever. İkisi de güçlü karakterdir ama farklı yönlerden. Boğa sabit fikirlidir, Aslan gururludur. İlişkide kimse geri adım atmak istemeyince egolar çarpışır.

Boğa'nın sessiz inadı, Aslan'ın gösterişli tavırlarıyla çatışır. Bu yüzden aralarında sürekli bir güç savaşı yaşanır. İkisinin de “ben bilirim” demesi, ilişkiyi kısa sürede çıkmaza sokabilir.