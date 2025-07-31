Herkes Bir Yana Anneleri Bir Yana: En Ana Kuzusu 4 Burç!
Bazı burçlar için anne demek hayatın merkezi demek. Evden uzaklaştıklarında içleri burkulur, telefonda sesini duymadan günü tamamlayamazlar. Yemek seçimlerinden özel kararlarına kadar annelerine danışmadan adım atmazlar. Bu burçlar büyüse de içlerindeki çocuk kalır ve o çocuğun yeri hep annesinin yanıdır. İşte astrolojiye göre en ana kuzusu 4 burç!
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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