Herkes Bir Yana Anneleri Bir Yana: En Ana Kuzusu 4 Burç!

Duygusal derinliğiyle tanınan Yengeç burcu, annesine olan bağlılığıyla bilinir. Çocukken annesinin eteğine yapışan bu burç, büyüdüğünde de duygusal olarak ondan uzaklaşamaz. Aile bağlarını çok güçlü yaşayan Yengeç’ler, özellikle anneleriyle ayrı şehirlerde yaşamayı duygusal olarak ağır bulabilir.

Arayıp sormazsa içi rahat etmez, bir şey başına geldiğinde ilk haber verdiği kişi hep annesi olur. Anne yemeği, anne tavsiyesi ve hatta annenin bakışları bile Yengeç için şifadır.