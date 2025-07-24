MasterChef 2025 Sezer Dirican Kimdir, Kaç Yaşında? Sezer Dirican Kariyeri ve Instagram Hesabı
MasterChef her sezon olduğu gibi bu sezonda da büyük ilgiyle izleniyor. Ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele edilen yarışmada yarışmacıların çabası ise takdir edilesi. Başarılı tabakların ardından ise ana kadroya isimlerini altın harflerle yazıyorlar. Şimdiyse 11. yarışmacı seçildi. Ana kadronun yeni ismi Sezer Dirican oldu.
Peki, MasterChef 2025 Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli, kariyeri sorularını merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde!
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MasterChef Sezer Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?
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MasterChef Sezer Dirican Kariyeri ve Instagram Hesabı
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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