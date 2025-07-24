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MasterChef 2025 Sezer Dirican Kimdir, Kaç Yaşında? Sezer Dirican Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef 2025 Sezer Dirican Kimdir, Kaç Yaşında? Sezer Dirican Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.07.2025 - 13:00

MasterChef her sezon olduğu gibi bu sezonda da büyük ilgiyle izleniyor. Ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele edilen yarışmada yarışmacıların çabası ise takdir edilesi. Başarılı tabakların ardından ise ana kadroya isimlerini altın harflerle yazıyorlar. Şimdiyse 11. yarışmacı seçildi. Ana kadronun yeni ismi Sezer Dirican oldu. 

Peki, MasterChef 2025 Sezer kimdir, kaç yaşında, nereli, kariyeri sorularını merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde!

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MasterChef Sezer Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

MasterChef Sezer Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

30 yaşındaki Sezer Dirican, Amasya doğumlu bir şef. İstanbul’da yaşayan ve mutfak sanatlarıyla iç içe bir hayat süren Sezer, aşçılık kariyerine yedi yıl önce adım attı. Lezzet konusundaki tutkusu ve profesyonel mutfaklardaki deneyimiyle dikkat çeken Sezer, MasterChef 2024 macerasına da adını yazdırdı. Ancak üçlü düellolarda yarışmaya veda ederek hayallerine giden yolda bir mola verdi. Yarışmadaki kısa süresine rağmen izleyicilerde iz bırakan Sezer, gastronomi yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor.

MasterChef Sezer Dirican Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef Sezer Dirican Kariyeri ve Instagram Hesabı

Restoran mutfaklarında Chef de Partie (bölüm şefi) olarak görev yapan Sezer Dirican, geçtiğimiz yılki MasterChef deneyimini yarım bırakmamak ve bu kez hedefe ulaşmak için yeniden yarışmaya katıldı.

İlk turda yengeçli karides dolgulu hamur, mango sosu ve iki farklı balıkla hazırladığı tabakla jüriyi etkileyen Sezer, üç şeften de 'evet' alarak yoluna devam etti.

İkinci turda Atakan ve Uğur ile aynı gruba düşen Sezer, kalamar dolmasıyla fark yaratarak üçlü düellolardan başarıyla çıktı.

Ana kadro seçmelerinde yarışmacılardan önce klasik bir kuru fasulye ve pilav tabağı hazırlamaları istendi. Ardından ikinci turda yarışmacılar, kiraz temasını kullanarak yaratıcı bir yemek ortaya koydu. Gecenin sonunda İrem’le finale kalan Sezer Dirican, rakibini geride bırakarak MasterChef ana kadrosuna giren 11. yarışmacı oldu.

Instagram hesabı için 👉🏻 @sezerdirican

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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