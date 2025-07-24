MasterChef 2025 Sezer Dirican Kimdir, Kaç Yaşında? Sezer Dirican Kariyeri ve Instagram Hesabı

Restoran mutfaklarında Chef de Partie (bölüm şefi) olarak görev yapan Sezer Dirican, geçtiğimiz yılki MasterChef deneyimini yarım bırakmamak ve bu kez hedefe ulaşmak için yeniden yarışmaya katıldı.

İlk turda yengeçli karides dolgulu hamur, mango sosu ve iki farklı balıkla hazırladığı tabakla jüriyi etkileyen Sezer, üç şeften de 'evet' alarak yoluna devam etti.

İkinci turda Atakan ve Uğur ile aynı gruba düşen Sezer, kalamar dolmasıyla fark yaratarak üçlü düellolardan başarıyla çıktı.

Ana kadro seçmelerinde yarışmacılardan önce klasik bir kuru fasulye ve pilav tabağı hazırlamaları istendi. Ardından ikinci turda yarışmacılar, kiraz temasını kullanarak yaratıcı bir yemek ortaya koydu. Gecenin sonunda İrem’le finale kalan Sezer Dirican, rakibini geride bırakarak MasterChef ana kadrosuna giren 11. yarışmacı oldu.

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