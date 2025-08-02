MasterChef 2025 Merve Gezgin Kimdir, Kaç Yaşında? Merve Gezgin Kariyeri ve Instagram Hesabı

İlk turda kuzu küşleme ile jüri karşısına çıkan Merve, üç şeften de onay alarak yarışmaya güçlü bir giriş yaptı. İkinci turda İrem Nur ve Semra ile aynı gruba düşen yarışmacı, pesto soslu gnocchi'siyle öne çıkarak üçlü düellodan başarıyla sıyrıldı ve final etabına kalmayı başardı.

Final turunun ilk aşamasında uykulukla yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi; ikinci etapta ise yarışmacılar en iyi kalburabastıyı yapmak için ter döktü. Gecenin sonunda Elif ve Merve son ikiye kaldı. Mehmet Şef tercihini Elif’ten yana kullanmak isterken, Somer ve Danilo Şef’in oylarıyla Merve, MasterChef 2025 ana kadrosuna adını yazdıran yarışmacı oldu.

Instagram hesabı 👉🏻 @mervee.gezgin