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MasterChef 2025 Merve Gezgin Kimdir, Kaç Yaşında? Merve Gezgin Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef 2025 Merve Gezgin Kimdir, Kaç Yaşında? Merve Gezgin Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.08.2025 - 09:45

MasterChef her sezon olduğu gibi bu sezonda da büyük ilgiyle izleniyor. Ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele edilen yarışmada yarışmacıların çabası ise takdir edilesi. Başarılı tabakların ardından ise ana kadroya isimlerini altın harflerle yazıyorlar. Şimdiyse 19. yarışmacı seçildi. Ana kadronun yeni ismi Merve Gezgin oldu. 

Peki, MasterChef 2025 Merve kimdir, kaç yaşında, nereli, kariyeri sorularını merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde!

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MasterChef Merve Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

MasterChef Merve Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

25 yaşındaki Merve Gezgin, MasterChef 2025’e Kocaeli'den katıldı. Kökeni Muş’a dayanan Merve, doğup büyüdüğü şehir olarak İzmir’i işaret ediyor. Pastacılıkla son üç yıldır yoğun olarak ilgilenen yarışmacı, toplamda altı yıllık bir gastronomi geçmişine sahip. Şu anda kurumsal bir firmada çalışan Merve, mesleki deneyimlerini yarışma platformunda geliştirmek istediğini belirtiyor. Daha önce iki kez Tafed yarışmalarında yer alan ve birinde birincilik elde eden Merve, iddiasını bu kez ekran karşısına taşıdı.

MasterChef Merve Gezgin Kariyeri ve Instagram Hesabı

MasterChef Merve Gezgin Kariyeri ve Instagram Hesabı

İlk turda kuzu küşleme ile jüri karşısına çıkan Merve, üç şeften de onay alarak yarışmaya güçlü bir giriş yaptı. İkinci turda İrem Nur ve Semra ile aynı gruba düşen yarışmacı, pesto soslu gnocchi'siyle öne çıkarak üçlü düellodan başarıyla sıyrıldı ve final etabına kalmayı başardı.

Final turunun ilk aşamasında uykulukla yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi; ikinci etapta ise yarışmacılar en iyi kalburabastıyı yapmak için ter döktü. Gecenin sonunda Elif ve Merve son ikiye kaldı. Mehmet Şef tercihini Elif’ten yana kullanmak isterken, Somer ve Danilo Şef’in oylarıyla Merve, MasterChef 2025 ana kadrosuna adını yazdıran yarışmacı oldu.

Instagram hesabı 👉🏻 @mervee.gezgin

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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