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Masaya Koyduğunuz Bu 5 Eşya Şanssızlık Getiriyormuş

Masaya Koyduğunuz Bu 5 Eşya Şanssızlık Getiriyormuş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 15:30
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Eve gelince anahtarı masaya bırakmak çoğumuzun alışkanlığı. Ancak bazı halk inanışlarına göre bu basit hareket kötü şans getiriyor. Gelin birlikte bakalım.

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İsveç'te anahtarı masaya bırakmak kötü şans olarak görülüyor.

İsveç'te anahtarı masaya bırakmak kötü şans olarak görülüyor.

Bu inanışın nereden geldiği tam olarak bilinmiyor. Bir görüşe göre anahtarlar geçmişte ailenin güvenliği için hayati önem taşıyordu ve sürekli göz önünde tutulması gerekiyordu. Masada bırakılmamaları gerektiği düşüncesinin de buradan geldiği düşünülüyor.

Rasyonel olarak bilinen İsveçliler arasında batıl inançlar hâlâ yaygın. Ülkede tuz dökmenin de kötü şans getirdiğine inanılıyor.

Bir başka inanışa göre anahtar öbür dünyaya geçişi simgeliyor.

Bir başka inanışa göre anahtar öbür dünyaya geçişi simgeliyor.

Yemek masası her zaman evin sıcaklığının simgesi sayıldı ve pek çok batıl inançla birlikte anıldı. Bazı inanışlarda anahtarın masada tutulmasının, aileden birinin bu 'öbür dünyaya' geçişini farkında olmadan kolaylaştırabileceği düşünülüyor.

Masaya konmaması gerektiğine inanılan tek eşya anahtar değil.

Masaya konmaması gerektiğine inanılan tek eşya anahtar değil.

Halk inanışlarında yemek masasından uzak tutulması gereken başka eşyalar da var:

Boş tabak: Yoksulluk getirdiğine inanılıyor. Kaldırılamıyorsa içine bir şey konması ya da ters çevrilmesi öneriliyor.

Bıçak: Özellikle gece masada bırakılan bıçağın insanlar arasındaki uyumu bozup kavgaya yol açabileceği düşünülüyor.

Çanta: Dışarıdan getirilen çantanın gün boyu biriken olumsuz enerjiyi eve taşıdığına inanılıyor. Farklı yüzeylere değdiği için hijyen açısından da ayrı bir yere konması daha iyi.

Para: Masada bırakılan paranın, özellikle bozuk paranın, maddi sıkıntıya ve ev halkı arasında anlaşmazlığa yol açabileceğine inanılıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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