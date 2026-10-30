Masaya Koyduğunuz Bu 5 Eşya Şanssızlık Getiriyormuş
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İsveç'te anahtarı masaya bırakmak kötü şans olarak görülüyor.
Bir başka inanışa göre anahtar öbür dünyaya geçişi simgeliyor.
Masaya konmaması gerektiğine inanılan tek eşya anahtar değil.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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