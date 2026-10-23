Market Rafındaki İthal Bir Ürünün Fiyatına Eklenen 14 Maliyet
Markette elinize aldığınız ithal bir ürünün fiyatını görünce bunun yurt dışında fiyatı kesin daha ucuzdur diye düşünmüş olabilirsiniz. Bazen gerçekten öyle, ama arada küçük bir detay var: Ürün Türkiye'ye gelene kadar yalnızca kilometre kat etmiyor, üstüne bir sürü farklı maliyet de ekleniyor.
Ürünün üreticiden çıkıp Türkiye'deki market rafına ulaşması; taşıma, sigorta, gümrük, vergi, depolama, dağıtım ve daha pek çok aşamadan geçmesi anlamına geliyor. Üstelik bunların hepsi her üründe aynı değil. Ürünün türü, geldiği ülke, ticaret anlaşmaları ve gümrük tarife kodu bile hesabı değiştirebiliyor.
Bir de işin içine kur giriyor. Ürün dolar veya euro üzerinden satın alınıyorsa, üreticinin fiyatı değişmese bile döviz kuru hareketleri Türkiye'deki maliyeti değiştirebiliyor.
Peki o meşhur “yurt dışında şu kadar, Türkiye'de bu kadar” farkının arasında neler var? Gelin, market rafına ulaşana kadar ürünün sırtına yüklenen maliyetlere bakalım!
1. Ürünün fabrikadan çıkış fiyatı.
2. Döviz Kuru Maliyeti.
3. Navlun: Ürünün yolculuk bileti.
4. Ürünün başına bir şey gelir mi sigortası...
5. Gümrük vergisi!
6. İlave Gümrük Vergisi.
7. KDV
8. ÖTV: Ürüne göre değişen büyük kalem!
9. Gümrük Müşavirliği ve Evrak İşleri.
10. Liman ve Terminal Masrafları.
11. Depolama
12. Ürünün Türkiye'ye uygun hale getirilmesi!
13. Dağıtım ve Marketin Operasyon Maliyeti
14. İthalatçının ve satıcının kar marjı!
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