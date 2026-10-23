article/comments
article/share
Haberler
Finans
Market Rafındaki İthal Bir Ürünün Fiyatına Eklenen 14 Maliyet

etiket Market Rafındaki İthal Bir Ürünün Fiyatına Eklenen 14 Maliyet

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
23.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Markette elinize aldığınız ithal bir ürünün fiyatını görünce bunun yurt dışında fiyatı kesin daha ucuzdur diye düşünmüş olabilirsiniz. Bazen gerçekten öyle, ama arada küçük bir detay var: Ürün Türkiye'ye gelene kadar yalnızca kilometre kat etmiyor, üstüne bir sürü farklı maliyet de ekleniyor.

Ürünün üreticiden çıkıp Türkiye'deki market rafına ulaşması; taşıma, sigorta, gümrük, vergi, depolama, dağıtım ve daha pek çok aşamadan geçmesi anlamına geliyor. Üstelik bunların hepsi her üründe aynı değil. Ürünün türü, geldiği ülke, ticaret anlaşmaları ve gümrük tarife kodu bile hesabı değiştirebiliyor.

Bir de işin içine kur giriyor. Ürün dolar veya euro üzerinden satın alınıyorsa, üreticinin fiyatı değişmese bile döviz kuru hareketleri Türkiye'deki maliyeti değiştirebiliyor. 

Peki o meşhur “yurt dışında şu kadar, Türkiye'de bu kadar” farkının arasında neler var? Gelin, market rafına ulaşana kadar ürünün sırtına yüklenen maliyetlere bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ürünün fabrikadan çıkış fiyatı.

Her şeyden önce ortada gerçekten satın alınmış bir ürün var. İthalatçı, ürünü yurt dışındaki üreticiden veya tedarikçiden belirli bir bedel karşılığında satın alıyor. Bu fiyatın içinde üreticinin hammaddesi, işçiliği, enerji giderleri, ambalajı ve kendi kârı gibi kalemler bulunabiliyor.

Dolayısıyla markette 500 TL'ye gördüğünüz bir ithal ürünün asıl fiyatı 500 TL değil; Türkiye'ye ulaşmadan önce çok daha düşük bir bedelle satın alınmış olması mümkün. Ancak burada tek bir sabit oran olmadığını da unutmamak gerekiyor. Marka, ürün, ülke, satın alma hacmi ve ticari anlaşma gibi faktörler başlangıç fiyatını ciddi biçimde değiştirebiliyor.

2. Döviz Kuru Maliyeti.

İthalatın en meşhur maliyetlerinden biri döviz kuru. Ürün euro, dolar veya başka bir para birimi üzerinden satın alınıyorsa, Türkiye'deki ithalatçı açısından ürünün maliyeti kurla birlikte değişiyor. Üretici aynı ürünü aynı fiyata satsa bile döviz kuru değiştiğinde TL karşılığı farklılaşabiliyor.

Üstelik mesele yalnızca ürünü satın aldığın günkü kur değil. Sipariş verme, ödeme yapma, ürünün yola çıkması ve Türkiye'de satılması arasında zaman geçebiliyor. Bu nedenle ithalatçı, kurdaki hareketleri de maliyet hesabına katmak zorunda kalıyor. Kısacası ürünün üzerinde görünmeyen bir “kur etiketi” de bulunuyor.

3. Navlun: Ürünün yolculuk bileti.

Ürün fabrikadan çıktıktan sonra Türkiye'ye kendi kendine gelmiyor. Gemiyse gemi, uçaksa uçak, kamyonsa kamyon gerekiyor. Bu taşıma bedeline genel olarak navlun deniyor ve özellikle uzak ülkelerden gelen ürünlerde fiyatın önemli parçalarından biri olabiliyor.

Navlun maliyeti; taşınan ürünün hacmine, ağırlığına, taşıma türüne, gidilen mesafeye ve uluslararası taşımacılık piyasasındaki koşullara göre değişiyor. Örneğin birkaç kutu kahvenin kıtalararası yolculuğu ile tonlarca hammaddeyi taşımak aynı hesapla yapılmıyor. Market rafındaki ürünün yolculuk masrafı da sonunda ürünün maliyet hesabına giriyor.

4. Ürünün başına bir şey gelir mi sigortası...

Gemide bir şey olursa ne olacak sorusunun cevabı da maliyet hesabının içinde. Uluslararası taşımacılıkta malların çeşitli risklere karşı sigortalanması mümkün ve bu sigorta için de bir bedel ödeniyor.

Sigorta maliyeti ürünün türüne, değerine, taşıma şekline ve üstlenilen risklere göre değişebiliyor. Özellikle yüksek değerli, hassas veya bozulabilir ürünlerde bu konu daha fazla önem kazanıyor. Yani ürün Türkiye'ye ulaşana kadar sadece bilet parasını değil, yolculuk sırasında başına bir şey gelmemesi için ödenen sigorta bedelini de taşıyor.

5. Gümrük vergisi!

İşte Türkiye'ye girerken eklenen maliyetler denince akla ilk gelen kalemlerden biri. İthal edilen ürünün hangi gümrük tarife pozisyonunda bulunduğuna, hangi ülkeden geldiğine ve uygulanabilir ticaret anlaşmalarına göre gümrük vergisi ortaya çıkabiliyor.

Türkiye'nin güncel İthalat Rejimi'nde farklı ürün grupları için farklı gümrük vergileri ve ek mali yükümlülükler bulunuyor. Ayrıca Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Gümrük Birliği gibi düzenlemeler bazı ithalatlarda farklı uygulamalar doğurabiliyor. Yani ithal ürün = her ürüne aynı gümrük vergisi şeklinde basit bir denklem yok.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İlave Gümrük Vergisi.

Gümrük vergisi tek başına bütün hikâye olmayabiliyor. Bazı ürünlerde İlave Gümrük Vergisi (İGV) adı verilen ek bir yükümlülük de uygulanabiliyor. Bunun hangi üründe ne kadar olacağı ise ilgili mevzuattaki ürün ve ülke düzenlemelerine göre değişiyor.

Ticaret Bakanlığı'nın güncel mevzuat sayfasında İthalatta İlave Gümrük Vergisi Kararı ve 2026 yılı içinde yapılan değişiklikler ayrı başlıklar altında yayımlanıyor. Üstelik 2026'daki bazı düzenlemelerde belirli üretim girdileri için vergi indirimleri ve muafiyetler de getirildi. Yani bu maliyet kalemi de “her ithal ürüne aynı oranda ekleniyor” şeklinde düşünülmemeli.

7. KDV

Ürün gümrükten geçerken vergi hesabı burada da bitmeyebiliyor. İthal edilen ürünlerde KDV uygulaması bulunuyor ve hesaplama, ürünün niteliğine ve mevzuattaki kurallara göre yapılıyor.

Buradaki önemli nokta şu: KDV'yi yalnızca yurt dışında ödenen ürün fiyatına bakarak hesaplamak mümkün değil. İthalat sırasında vergilerin ve belirli maliyet unsurlarının da dikkate alındığı bir matrah üzerinden hesaplama yapılabiliyor. Sonuçta ürünün Türkiye'deki maliyet hesabına bir başka vergi kalemi daha eklenmiş oluyor.

8. ÖTV: Ürüne göre değişen büyük kalem!

Her ithal üründe ÖTV yok. Ancak ÖTV kapsamına giren ürünlerde hesap değişebiliyor ve bu vergi ürünün Türkiye'deki fiyatında ciddi bir fark yaratabiliyor. Akaryakıt, bazı tütün ve alkollü ürünler ile belirli diğer ürün grupları bunun bilinen örnekleri arasında.

Burada kritik nokta, ÖTV'nin ürünün türüne göre uygulanması. Yani yurt dışından alınan bir tişörtle bir litre yakıtı aynı vergi hesabına sokmak mümkün değil. Ürün hangi kategoriye giriyorsa onun için geçerli olan vergi düzenlemesi devreye giriyor.

9. Gümrük Müşavirliği ve Evrak İşleri.

Ürün sınırdan geçti diye tamamdır, şimdi markete aşamasına gelinmiyor. İthalat işlemleri sırasında beyannameler, belgeler, sınıflandırmalar, izinler ve çeşitli gümrük işlemleri yürütülüyor. Bunların gerçekleştirilmesi için firmalar gümrük müşavirliği ve benzeri profesyonel hizmetlerden yararlanabiliyor.

Bu hizmetlerin de elbette bir maliyeti var. Ürün sayısı, işlem türü, ithalatın yapısı ve gerekli belgeler arttıkça operasyonun maliyeti de değişebiliyor. Tüketici bunu kasada ayrı bir satır olarak görmese de ithalatçının toplam maliyet hesabında yer alıyor.

10. Liman ve Terminal Masrafları.

Geminin limana yanaşması, konteynerin indirilmesi ve ürünün terminalden çıkarılması da ücretsiz bir süreç değil. Liman ve terminal hizmetleri için çeşitli ücretler oluşabiliyor.

Üstelik burada zaman da para. Konteynerin limanda gereğinden fazla beklemesi, depolama veya ekipman kullanımına ilişkin ilave masraflar doğurabiliyor. Bu yüzden ithalatçı için ürünün Türkiye'ye gelmiş olması, maliyet yolculuğunun bittiği anlamına gelmiyor; bazen asıl hesap limanda devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Depolama

Diyelim ki ürün gümrükten çıktı. Peki hemen markete mi gidiyor? Çoğu zaman hayır. Ürünlerin depolanması, stoklanması ve dağıtım tarihine kadar uygun koşullarda tutulması gerekiyor.

Özellikle gıda, kozmetik veya sıcaklık kontrollü ürünlerde depo koşulları daha da önemli hale geliyor. Soğuk hava deposu gerekiyorsa elektrik, ekipman ve operasyon giderleri de işin içine giriyor. Böylece ürün rafı beklerken bile maliyet üretmeye devam edebiliyor.

12. Ürünün Türkiye'ye uygun hale getirilmesi!

İthal edilen ürünün Türkiye'de satılabilmesi için bazı ürünlerde etiketleme, ambalaj, Türkçe kullanım bilgileri veya mevzuatın gerektirdiği başka işlemler gerekebiliyor. Özellikle gıda ve tüketici ürünlerinde ürünün Türkiye'deki satış koşullarına uygun olması önemli.

Bu işlemler için çeviri, tasarım, yeniden etiketleme, ambalajlama veya mevzuata uygunluk kontrolleri gibi maliyetler ortaya çıkabiliyor. Ürünün fabrikadan çıktığı ambalajla doğrudan market rafına gitmesi her zaman mümkün olmadığı için, bazen Türkiye'ye girişten sonra küçük ama kaçınılmaz bir yerelleştirme faturası oluşuyor.

13. Dağıtım ve Marketin Operasyon Maliyeti

Ürün marketin deposuna ulaştığında hikâye hâlâ bitmiş değil. Depodan mağazaya sevkiyat, raf düzenlemesi, personel, elektrik, mağazanın kirası, stok yönetimi ve diğer işletme giderleri de ürünün satış fiyatının oluşumunda rol oynuyor.

Burada önemli bir ayrım var: Bu giderlerin tamamı yalnızca ithal ürüne ait değil. Yerli bir ürün de markete geldiğinde benzer perakende ve dağıtım maliyetlerinden geçiyor. İthal üründe ise bunların üzerine ithalatla ilgili maliyetler de eklendiği için başlangıçtaki fiyat ile raf fiyatı arasındaki mesafe daha da büyüyebiliyor.

14. İthalatçının ve satıcının kar marjı!

Ve sonunda herkesin merak ettiği kısma geliyoruz: Kâr. İthalatçı ürünü yalnızca aldığı fiyata satmak için ithal etmiyor; operasyonunu sürdürebilmek ve ticari faaliyetinden gelir elde edebilmek için bir marj koyuyor. Market veya diğer satış kanalları da kendi işletme maliyetlerini ve ticari marjlarını hesaba katıyor.

Bu nedenle yurt dışında 10 euro olan bir ürünün Türkiye'de 10 euro karşılığına satılmasını beklemek çoğu zaman gerçekçi değil. Aradaki farkın tamamını tek bir vergiye, tek bir şirkete veya tek bir maliyete bağlamak da doğru olmaz. Ürünün Türkiye'ye gelmesinden önce başlayan süreç, gümrükten geçtikten sonra da devam ediyor ve en sonunda kasadaki fiyata dönüşüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın