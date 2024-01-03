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Manitası Çiş Yaparken Yanında Diş Fırçalama Rahatlığıyla İlgili Paylaşıma Yorumlar Gecikmedi

Manitası Çiş Yaparken Yanında Diş Fırçalama Rahatlığıyla İlgili Paylaşıma Yorumlar Gecikmedi

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
03.01.2024 - 16:36

Sevgilisi diş fırçalarken yanında çiş yapmakla ilgili yorumda bulunan kadın, Twitter'ı ikiye böldü. Bizler de gelen yorumları ve paylaşımı sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇

Kaynak: https://twitter.com/kaosveask/status/...
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Sevgililerimizle, arkadaşlarımızla bazen o kadar yakın bir hale geliyoruz ki kişisel alanlarımızda da kendilerini görüyoruz.

Sevgililerimizle, arkadaşlarımızla bazen o kadar yakın bir hale geliyoruz ki kişisel alanlarımızda da kendilerini görüyoruz.

Twitter'da da çiş yapan sevgilisinin yanında diş fırçalamayla ilgili yorum yapan kişi tartışma başlattı.

Twitter'da da çiş yapan sevgilisinin yanında diş fırçalamayla ilgili yorum yapan kişi tartışma başlattı.
twitter.com

İsterseniz kullanıcıları ikiye bölen paylaşımla ilgili yorumlara birlikte bakalım.

İsterseniz kullanıcıları ikiye bölen paylaşımla ilgili yorumlara birlikte bakalım.
twitter.com

Bazıları için bu durum ne tatlı ne de çorba ama?

Bazıları için bu durum ne tatlı ne de çorba ama?
twitter.com

Biz de tam olarak bunu tartışıyoruz.

Biz de tam olarak bunu tartışıyoruz.
twitter.com
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Bi' tık samimiyet olsa da suyunu çıkarmamak lazım sanki...

Bi' tık samimiyet olsa da suyunu çıkarmamak lazım sanki...
twitter.com

Saygı duymak başka bir ayrıntı.

Saygı duymak başka bir ayrıntı.
twitter.com

Randomdan da anlaşılacağı üzere 'evet' dendi galiba.

Randomdan da anlaşılacağı üzere 'evet' dendi galiba.
twitter.com

👇 👇 👇

👇 👇 👇
twitter.com

O anda osurmaması mucize gibi bi' şey.

O anda osurmaması mucize gibi bi' şey.
twitter.com
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10/10 diyecek kadar da abartmayalım ya.😂

10/10 diyecek kadar da abartmayalım ya.😂
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O anda el ele tutuşmak da gerekiyor mu?

O anda el ele tutuşmak da gerekiyor mu?
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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garibann

biri işiyor biri diş fırçalıyor....öncesi oral seks yapılmışta olabilir

Boyle Diom

sikini bile tutardım işesin diye ya :')

mamamia

cinsel hayat başka özel alanlar başka, nokta!