Manitası Çiş Yaparken Yanında Diş Fırçalama Rahatlığıyla İlgili Paylaşıma Yorumlar Gecikmedi
Manitası Çiş Yaparken Yanında Diş Fırçalama Rahatlığıyla İlgili Paylaşıma Yorumlar Gecikmedi
Kaynak: https://twitter.com/kaosveask/status/...
Sevgilisi diş fırçalarken yanında çiş yapmakla ilgili yorumda bulunan kadın, Twitter'ı ikiye böldü. Bizler de gelen yorumları ve paylaşımı sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇
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Sevgililerimizle, arkadaşlarımızla bazen o kadar yakın bir hale geliyoruz ki kişisel alanlarımızda da kendilerini görüyoruz.
Twitter'da da çiş yapan sevgilisinin yanında diş fırçalamayla ilgili yorum yapan kişi tartışma başlattı.
İsterseniz kullanıcıları ikiye bölen paylaşımla ilgili yorumlara birlikte bakalım.
Bazıları için bu durum ne tatlı ne de çorba ama?
Biz de tam olarak bunu tartışıyoruz.
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Bi' tık samimiyet olsa da suyunu çıkarmamak lazım sanki...
Saygı duymak başka bir ayrıntı.
Randomdan da anlaşılacağı üzere 'evet' dendi galiba.
👇 👇 👇
O anda osurmaması mucize gibi bi' şey.
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10/10 diyecek kadar da abartmayalım ya.😂
O anda el ele tutuşmak da gerekiyor mu?
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
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biri işiyor biri diş fırçalıyor....öncesi oral seks yapılmışta olabilir
sikini bile tutardım işesin diye ya :')
cinsel hayat başka özel alanlar başka, nokta!