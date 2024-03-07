Görüş Bildir
Haberler
Finans
Manager’den CEO’ya Şirket Yöneticileri Ne Kadar Maaş Alır? 2024’te Yöneticilerin Ortalama Maaşları

etiket Manager’den CEO’ya Şirket Yöneticileri Ne Kadar Maaş Alır? 2024’te Yöneticilerin Ortalama Maaşları

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 14:02

Yöneticiler ne kadar maaş alıyor? Peki ya C Level çalışanlar? Gelin bu içerikte kim ne kadar alıyor ortalama onu öğrenelim. Hazırsanız kariyer ve finans turu başlıyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Satış müdürü

Satış müdürleri deneyimlerine, çalıştıkları alana göre en düşük 42.000 TL en yüksek ise 150.000 TL'ye kadar maaş kazanıyor. Tabii ki bu fiyatlar yurt dışında döviz farkından dolayı 150.000 TL ile 500.000 TL arasında değişiyor.

9. Pazarlama müdürü

Ortalama olarak 68.100 TL maaş alan pazarlama müdürleri en düşük 47.000 TL kazanırken en yüksek 105.900 TL alıyor. Yurt dışında ise 200.000 TL ile 600.000 TL arasında değişiyor.

8. Üretim direktörü

1 yıllık deneyimli üretim direktörleri 40.000 TL civarında kazanırken ortalama bir deneyime sahip kişi 58.000 TL kazanıyor. En yüksek ise 91.000 TL alıyor. Bu maaş aralığı yurt dışında ve bazı şirketlerde bu aralık 150.000 ile 200.000 TL arasına çıkıyor.

7. Satış direktörü

En düşük 70.500 TL kazanan satış direktörleri en fazla 137.000 TL kazanıyor. Ortalama olarak bir satış direktörünün kazancı ise 93.000 TL civarında.

6. Bilgi teknolojileri direktörü (CIO)

Şirketlerin bilgi teknolojileri departmanının en üst düzey yöneticisi olan CIO'lar ise 300.000 TL ile 1 milyon TL arasında kazanıyorlar. Tabii ki çalıştıkları şirket, deneyimleri ve bilgileri maaşlarını etkiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. İnsan kaynakları direktörü (CHRO)

Şirketlerde insan kaynakları yönetiminden sorumlu üst düzey yönetici olan CHRO'lar, 300.000 TL ile 900.000 TL arasında bir kazanca sahip. Brüt olan bu kazanç kişinin deneyimine göre ve şirketin hacmine göre değişmektedir.

4. Pazarlama direktörü (CMO)

C level pozisyonda olan CMO'lar aylık brüt olarak 400.000 TL ile 1.200.000 TL arasında kazanıyor. Şirketin tüm pazarlamasından sorumlu olunan bu pozisyon en yüksek kazandıranlar arasında.

3. Mali işler direktörü (CFO)

Şirketin tüm mali işlerinden sorumlu olan CFO'lar şirketin en önemli çalışanları arasında yer alır. En düşük 550.000 TL kazanan CFO'ların maaşı 1.200.000 TL'ye kadar çıkmaktadır.

2. Operasyon direktörü (COO)

Üst düzey yöneticilerden biri olan COO'lar ise 600.000 TL ile 1 milyon TL arasında brüt maaş alıyor. Maaşı şirketin hacmine, deneyimine göre değişiyor.

1. Genel müdür (CEO)

Şirketin yönetiminden sorumlu CEO'lar tabii ki en fazla kazanan meslek grubunda. Aynı zamanda en çok çalışanlar arasında! Ortalama bir CEO brüt olarak 500.000 TL ile 3 milyon TL arasında kazanabiliyor. Tabii ki 200.000 TL kazanan CEO'lar da bulunuyor, bu kazanç şirkete bağlı bir kazanç olduğundan değişiyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?