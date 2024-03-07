Manager’den CEO’ya Şirket Yöneticileri Ne Kadar Maaş Alır? 2024’te Yöneticilerin Ortalama Maaşları

Şirketin yönetiminden sorumlu CEO'lar tabii ki en fazla kazanan meslek grubunda. Aynı zamanda en çok çalışanlar arasında! Ortalama bir CEO brüt olarak 500.000 TL ile 3 milyon TL arasında kazanabiliyor. Tabii ki 200.000 TL kazanan CEO'lar da bulunuyor, bu kazanç şirkete bağlı bir kazanç olduğundan değişiyor.