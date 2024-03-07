Manager’den CEO’ya Şirket Yöneticileri Ne Kadar Maaş Alır? 2024’te Yöneticilerin Ortalama Maaşları
Manager’den CEO’ya Şirket Yöneticileri Ne Kadar Maaş Alır? 2024’te Yöneticilerin Ortalama Maaşları
Yöneticiler ne kadar maaş alıyor? Peki ya C Level çalışanlar? Gelin bu içerikte kim ne kadar alıyor ortalama onu öğrenelim. Hazırsanız kariyer ve finans turu başlıyor!
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10. Satış müdürü
9. Pazarlama müdürü
8. Üretim direktörü
7. Satış direktörü
6. Bilgi teknolojileri direktörü (CIO)
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5. İnsan kaynakları direktörü (CHRO)
4. Pazarlama direktörü (CMO)
3. Mali işler direktörü (CFO)
2. Operasyon direktörü (COO)
1. Genel müdür (CEO)
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