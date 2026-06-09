Makyaj Alışkanlıklarına Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!
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Yaptığın makyaja göre yaşını tahmin edebilir miyiz? Eğer sonucu merak ediyorsan yapman gereken tek şey makyaj rutinini, neler yaptığını bize anlatmak. Bakalım senin yaşın kaç çıkacak, hazırsan hadi başlıyoruz!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Peki yaşını da söyler misin?
3.
4. Günlük makyajda hangisini kullanıyorsun?
5. Göz altlarını aydınlatmak ve sabitlemek için hangi tekniği kullanıyorsun?
6. Çantaya atılacak o "hayat kurtaran" dudak ürünü senin için hangisi?
7. Sıra kaşına geldi... Seçimin hangisi olur?
8. Peki highlighter bir diğer ismiyle aydınlatıcı senin için ne ifade ediyor?
9. Peki maskara seçerken senin için en önemli kriter bunlardan hangisi?
10. Peki allık tercihin hangisi olur?
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