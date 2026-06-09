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Makyaj Alışkanlıklarına Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!

Makyaj Alışkanlıklarına Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!

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09.06.2026 - 16:24
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Yaptığın makyaja göre yaşını tahmin edebilir miyiz? Eğer sonucu merak ediyorsan yapman gereken tek şey makyaj rutinini, neler yaptığını bize anlatmak. Bakalım senin yaşın kaç çıkacak, hazırsan hadi başlıyoruz!

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Peki yaşını da söyler misin?

3.

4. Günlük makyajda hangisini kullanıyorsun?

5. Göz altlarını aydınlatmak ve sabitlemek için hangi tekniği kullanıyorsun?

6. Çantaya atılacak o "hayat kurtaran" dudak ürünü senin için hangisi?

7. Sıra kaşına geldi... Seçimin hangisi olur?

8. Peki highlighter bir diğer ismiyle aydınlatıcı senin için ne ifade ediyor?

9. Peki maskara seçerken senin için en önemli kriter bunlardan hangisi?

10. Peki allık tercihin hangisi olur?

Sen GenZ'densin!

Senin yaşın 18 ile 24 arasında olabilir! Çünkü sen tam bir yeni nesil makyaj gurususun. Ağır fondötenler, mat bitişler sana göre değil. Hayatın temiz içerikli dudak yağları, krem allıklar ve yukarı taranmış kaşlar etrafında dönüyor. Cildinin kendi dokusunu gizlemek yerine onu parlatmayı seviyorsun. Cildin o kadar taze ki, yaşın kesinlikle gençliğin zirvesinde!

Trendleri bırakmayan bir elegantsın!

Senin yaşın 25 ile 32 yaş arasında olabilir! Çünkü sen hala makyaj evriminin en güzel dönemini yaşıyorsun. 2016'nın o çok mat günlerini de gördün, bugünün o clean girl akımını da biliyorsun. İkisinin ortasını bulup kendine en yakışan klas ve ışıltılı tarzı yaratmışsın. Kahve tonlarında dudak kalemleri, dozunda aydınlatıcılar ve lifting etkili maskaralar senin imzan. Makyajından olgun ama aşırı dinamik bir enerji yükseliyor!

Dönemin kraliçesisin!

Sen 33 ile 40 yaşlarının oralarda bir yerdesin çünkü makyajın altın çağı sayılan, YouTube makyaj vlogger'larının dünyayı kasıp kavurduğu o efsanevi dönemin profesyonelleri gibi yanıt verdin! Likit mat rujlar, keskin kaşlar, yoğun kontür ve porselen gibi mat bir ten... Makyajın bir sanat olduğuna inanıyorsun ve el emeğine saygın sonsuz. Kalıcılık ve yüksek kapatıcılık senin kırmızı çizgin. Kesinlikle çok çekici, ne istediğini bilen bir yaş grubundasın!

Klasik ve zamansız nostalji senden sorulur!

Sen 41 veya daha üstüsün ama o zamansızlığın ve klaslığından hiçbir şey kaybetmemişsin. Makyajda macera aramayan, kendine neyin yakıştığını yıllar önce çözmüş ve o asil çizgiyi bozmayan birisin. Öyle her TikTok akımına kapılıp krem allıklarla yüzünü boyamazsın. Senin için kaliteli bir kırmızı ruj, buğulu bir göz makyajı ve cildi pürüzsüz gösteren iyi bir pudra her şeye bedel. Makyajında 90'ların ve 2000'lerin o güçlü, kadınsı ve zamansız esintisi var. Çok cool ve çok şıksın!

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