Makyaj Alışkanlıklarına Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!

Sen 41 veya daha üstüsün ama o zamansızlığın ve klaslığından hiçbir şey kaybetmemişsin. Makyajda macera aramayan, kendine neyin yakıştığını yıllar önce çözmüş ve o asil çizgiyi bozmayan birisin. Öyle her TikTok akımına kapılıp krem allıklarla yüzünü boyamazsın. Senin için kaliteli bir kırmızı ruj, buğulu bir göz makyajı ve cildi pürüzsüz gösteren iyi bir pudra her şeye bedel. Makyajında 90'ların ve 2000'lerin o güçlü, kadınsı ve zamansız esintisi var. Çok cool ve çok şıksın!