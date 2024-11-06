Makineleşen Dünyada Teknoloji Bu Kadar Gelişmişken Neden Hala Tığ Makinesi İcat Edilemiyor?

Teknoloji dev adımlarla ilerlerken her geçen gün daha fazla iş, makinelerle hızla ve verimli bir şekilde yapılabilir hale geliyor. Ama bazı el sanatları bu ilerlemeden hala nasibini alamadı. Tığ işi bunlardan biri. Yüzyıllardır insanların el emeğiyle yarattığı tığ işleri günümüz makineleriyle tam anlamıyla taklit edilemiyor. Peki tığ işini makineler neden henüz çözemedi? Çeşitli nedenlerden ötür, tığ işi hala el emeği gerektiren bir sanat olarak kalıyor. Bu içeriğimizde tığ işinin makinelerle neden kopyalanamadığını ve bu alandaki zorlukları mercek altına alıyoruz.

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