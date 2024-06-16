Çıkış Tarihi Belli Oldu: Madeni 5 TL'ler Piyasaya Sürülüyor

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre 5 lira değerindeki yeni madeni paranın tedavüle girmesi kararlaştırıldı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bu gelişme üzerine hızlı bir şekilde harekete geçerek çalışma planını oluşturdu. Kısa bir sürede basım işlemlerini tamamlayan Darphane, madeni 5 TL'lerin piyasaya sürüleceği tarihi de belirledi.