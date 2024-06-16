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Çıkış Tarihi Belli Oldu: Madeni 5 TL'ler Piyasaya Sürülüyor

Çıkış Tarihi Belli Oldu: Madeni 5 TL'ler Piyasaya Sürülüyor

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 09:07

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre 5 lira değerindeki yeni madeni paranın tedavüle girmesi kararlaştırıldı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bu gelişme üzerine hızlı bir şekilde harekete geçerek çalışma planını oluşturdu. Kısa bir sürede basım işlemlerini tamamlayan Darphane, madeni 5 TL'lerin piyasaya sürüleceği tarihi de belirledi.

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 5 liralık banknotların yerini madeni paraların alacağını duyurmuştu.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 5 liralık banknotların yerini madeni paraların alacağını duyurmuştu.

Hürriyet'ten Osman Yenilmez, yeni paranın çıkış tarihine ilişkin detayları paylaştı.

Hürriyet'ten Osman Yenilmez, yeni paranın çıkış tarihine ilişkin detayları paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel sınırlı sayıda kullanıma sunulan 5 TL'lik madeni para, 9 günlük bayram tatilinin ardından piyasaya sürülecek ve ilk etapta 450 milyon adet basılacak.

Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel sınırlı sayıda kullanıma sunulan 5 TL'lik madeni para, 9 günlük bayram tatilinin ardından piyasaya sürülecek ve ilk etapta 450 milyon adet basılacak.

Madeni 5 TL'nin tasarımı

Madeni 5 TL'nin tasarımı

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan yeni madeni 5 TL'nin ön yüzünde, dış halkasında Selçuklu yıldızının sekiz köşeli motifi yer alıyor. Bu motifin ortasında ay yıldız bulunurken, merkezde 'Türkiye Yüzyılı' logosu dikkat çekiyor.

Yeni madeni paranın arka yüzünde ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi yer alacak ve çevresinde 'Türkiye Cumhuriyeti' ifadesi bulunacak.

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Saffet Filiz

Çıkacak filan diyorsunuz da bu zaten var ben ekmek aldım bununla

c.ysfalbs

akepe reklamı olmuş arka kısım 4 sene sonra değiştirilmesi lazım

Kerem Senol

inşaallah ağzına sağlık...

Kerem Senol

bu hükümet fırsatını bulsa her yere gereksizlerin fotoğrafları ni koyarlar,Allah o günleri göstermesin....