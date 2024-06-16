Çıkış Tarihi Belli Oldu: Madeni 5 TL'ler Piyasaya Sürülüyor
Çıkış Tarihi Belli Oldu: Madeni 5 TL'ler Piyasaya Sürülüyor
Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre 5 lira değerindeki yeni madeni paranın tedavüle girmesi kararlaştırıldı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bu gelişme üzerine hızlı bir şekilde harekete geçerek çalışma planını oluşturdu. Kısa bir sürede basım işlemlerini tamamlayan Darphane, madeni 5 TL'lerin piyasaya sürüleceği tarihi de belirledi.
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 5 liralık banknotların yerini madeni paraların alacağını duyurmuştu.
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Hürriyet'ten Osman Yenilmez, yeni paranın çıkış tarihine ilişkin detayları paylaştı.
Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel sınırlı sayıda kullanıma sunulan 5 TL'lik madeni para, 9 günlük bayram tatilinin ardından piyasaya sürülecek ve ilk etapta 450 milyon adet basılacak.
Madeni 5 TL'nin tasarımı
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Çıkacak filan diyorsunuz da bu zaten var ben ekmek aldım bununla
akepe reklamı olmuş arka kısım 4 sene sonra değiştirilmesi lazım
inşaallah ağzına sağlık...
bu hükümet fırsatını bulsa her yere gereksizlerin fotoğrafları ni koyarlar,Allah o günleri göstermesin....